Гриценко и Зеленский имеют наибольший потенциал к росту поддержки 3 3.01.2019, 16:42

77,8% украинцев готовы прийти на избирательные участки на выборах президента.

Самый большой антирейтинг среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины на выборах в марте сегодня имеют действующий президент Петро Порошенко, за которого бы ни в коем случае не проголосовали 51,9%, и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, чью кандидатуру категорически отвергают 28,9% граждан. Как пишет «Зеркало недели», такие данные совместного социологического опроса Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени А. Яременко.

В то же время наибольший потенциал к росту рейтинга имеют лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко — 7,6%, шоумен Владимир Зеленский — 6,5% и Юлия Тимошенко с 5,5%. Этих кандидатов опрошенные называют вторым возможным кандидатом за которого могут проголосовать.

Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе уровень поддержки первой пятерки кандидатов был бы таким:

Юлия Тимошенко - 13,4% среди всех или 18,6% от тех, кто определился и будет голосовать,

Владимир Зеленский - 10,8% и соответственно 15%,

Юрий Бойко - 8,5% и 11,8% среди определенных,

Анатолий Гриценко - 8,1% и 11,2%,

Петр Порошенко - 7,7% или 10,7% среди тех, кто точно придет на выборы.

За мэра Львова и лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового готовы проголосовать 3,4% (4,7% тех, кто определился), певца Святослава Вакарчука - 3,3% (4,6% от тех, кто определился), за народного депутата и члена партии "Укроп" Александра Шевченко - 3% (4,2% тех, кто определился), за кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула - 1,4% (1,9% от тех, кто определился).

Согласно данным опроса, 77,8% украинцев готовы прийти на избирательные участки на выборах президента, 17,8% считают, что точно не будут голосовать, 4,9% не определились или воздержались от ответа.

Опрос проводился методом индивидуального интервью "с глазу на глаз" с 16 по 22 декабря 2018 года Центром "Социальный мониторинг" совместно с Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко. Исследование охватило всю территорию страны за исключением временно оккупированных территорий, репрезентативные по возрасту, полу, типу населенного пункта и региону. Всего опрошено 2045 респондентов. Погрешность не превышает 2,2%.

Избирательная кампания на пост президента Украины стартовала 31 декабря и будет длиться 90 дней. Партии могут выдвигать кандидатов или же граждане могут самовыдвигаться до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019 года. Залог для желающих побороться за кресло президента Украины составляет 2,5 миллиона гривень.