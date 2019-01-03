Фотофакт: Медиков принуждают подписываться на государственную прессу 5 3.01.2019, 16:54

ГосСМИ паразитируют на деньги бюджетников.

Читатели-медики переслали в nn.by копию документа Минздрава, который был разослан по всей стране.

Он в очередной раз свидетельствует о практике принудительного оформления врачами подписки на профильные издания министерства.

«Министерство напоминает о подписке на первое полугодие 2019 г. на газету «Медицинский вестник» и журнал «Здравоохраниение. Helthcare» с приложением — журнал «Медицинские знания», в том числе и в своих подчиненных организациях… О результатах подписной кампании, в том числе и в подчиненных организациях, до 28 декабря проинформировать Министерство здравоохранения», — говорится в документе.

Цена подписки на газету «Медицинский вестник» — 27,85 рубля.

Как заверили журналистов по номеру, указанному в документе, «это исключительно напоминание, никаких принуждений».

Правда, как говорят нам медики на местах, в случае, если данные по организации будут «неудовлетворительны», то их лишат премии, а начальство будет нагнетать атмосферу «виноватости» в отношении тех, кто не подписался.

Правда, мол, случаи отказа от подписки все равно есть, и их число даже увеличивается.

Медики говорят, что подписались бы на газету сами, если бы опубликованная там информация соответствовала их запросам, а так, мол, приходится все интересное читать в интернете, что и раздражает людей.

«Постоянно выходят новые гайды, обновляются рекомендации. Вот что нужно печатать, и не будет никакого принуждения. Еще бы и про юридическую защиту врачей, и о практике наказания за нарушения и наоборот. Масса тем, которые востребованы! А «Медвестник» будто бы ничего не видит, печатают в газете программу передач — зачем она? Необходимой информации ровным счетом никакой», — говорят врачи.