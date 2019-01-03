Преодоление мифической угрозы Александр Гольц

3.01.2019, 17:05

Александр Гольц

«Новым видом» стратегического оружия «Авангард» можно назвать лишь с немалыми оговорками.

Президент расхвалил испытанный в канун праздников комплекс «Авангард». Но новое достижение Минобороны имеет в основном пропагандистское значение

В последние дни уходящего года в России случилось событие, которое, по словам главы государства, имеет «даже не чисто национальное значение, оно выходит за рамки чисто национальных интересов». Более того, по мнению президента, произошедшее — «замечательный, отличный подарок стране к Новому году».

Речь увы, не идет о стремительном, взрывном росте уровня благосостояния и ВВП, не о революционном научном открытии, которое перевернет жизнь человечества. Владимир Путин имел в виду успешное испытание под его присмотром стратегического ракетного комплекса «Авангард». Очевидно, что оно было устроено специально для одного зрителя, так как еще в середине года Минобороны объявило об успешном завершении испытаний этого оружия. Ничуть не опасаясь обвинений в инициировании новой гонки вооружений, российский Верховный главнокомандующий гордо объявил: «Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас и будет надёжно обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперёд».

Преодоление мифической угрозы

На самом деле, «новым видом» стратегического оружия «Авангард» можно назвать лишь с немалыми оговорками. О неких магических планирующих боеголовках российские военачальники периодически вспоминали последние лет десять, как только заходила речь об американской системе противоракетной обороны. Насколько можно понять из официальных заявлений, «Авангард» представляет собой боевой блок, который в космосе отделившись от носителя снижается на огромной скорости, приблизительно в 20 махов, маневрируя при этом в плотных слоях атмосферы.

Это действительно стало бы замечательным вкладом в оборону станы, если бы Соединенные Штаты обладали возможностью перехвата наших боеголовок на завершающем этапе полета. Но они такой возможностью не обладают и неизвестно будут ли когда-нибудь обладать. Американская ПРО предполагает осуществлять перехват не в воздушном пространстве, а в космосе. При этом для уничтожения одной российской боеголовки, по мнению специалистов, ПРО США потребуется от 2 до 5 противоракет. В настоящее время Россия обладает 1550 боеголовками, а у Соединенных Штатов всего три десятка перехватчиков — они размещены на Аляске и в Калифорнии, не исключено появление еще одного позиционного района. То есть в лучшем случае они перехватят 15 боеголовок.

Очевидно, что «Авангарды» созданы очень сильно на вырост. Потребуется несколько десятилетий развития американской ПРО, если США решат это делать, прежде чем она примет такой масштаб, чтобы для ее преодоления понадобились «Авангарды». Никакой потребности в них сегодня нет.

К тому же для них не готов носитель. Испытания новой «тяжелой» ракеты «Сармат» только начинаются. Ее производство и развертывание начнется в лучшем случае лет через пять. Пока же суперсовременные «Авангарды» устанавливают, насколько можно понять, на ракеты УР-100Н УТТХ, производство которых было прекращено 33 года назад. Срок эксплуатации этих ракет трижды продлевался и теперь составляет 35 лет.

Во что верит Главковерх

Таким образом получается, что российское достижение не столь историческое, как его представляет лидер страны. И здесь возникает вопрос: насколько адекватно лидер страны воспринимает реальное положение в военном противостоянии с Западом, которое, к сожалению, уже стало фактом?

Вопрос этот весьма актуален. На декабрьской итоговой пресс-конференции Владимир Путин фактически признал, что риск ядерной войны нарастает. Между тем, ранее президент сообщал, что в основе российской стратегии лежит концепция ответно-встречного удара. То есть решение о пуске ракет принимается в момент, когда система предупреждения о ракетном нападении сообщает о том, что противник свои ракеты уже запустил — в течение 20−30 минут. Понятно, что при этом решающее значение имеет достоверность данных, предоставляемых военными президенту. А это не только информация о летящих в направлении России ракетах (системы предупреждения могут ошибаться и неоднократно ошибались), но и данные о намерениях другой стороны, степени приведения в боевую готовность его вооруженных сил, их концентрации для удара. Существенным является и степень доверия верховного главнокомандующего к этим данным.

За последние годы руководство Минобороны навострилось в разработке сценариев и прогнозов, которые идеально соответствуют путинским представлениям об окружающем мире, но вовсе не реальному положению дел. Российский президент до сих пор глубоко оскорблен тем, что 16 лет назад США вышли из Договора по ПРО.

При том, что развертывание американской ПРО в ее нынешнем виде не привело, как видим, к подрыву стратегической стабильности (этим благозвучным термином называют гарантированную возможность взаимного уничтожения), Путин был уязвлен тем, что Вашингтон отказался от соглашения, которое фиксирует уникальное положение России. А именно положение страны, которая может уничтожить США. Понятно, что такой договор поднимал авторитет российского лидера. А отказ американцев от договора рассматривался как попытка этот авторитет принизить. И военные чрезвычайно ловко поддерживают этот путинский комплекс неполноценности, добиваясь финансирования разработки и производства не слишком нужных «Авангардов»

Другой пример — ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В октябре американский президент Дональд Трамп уже объявил о выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Путин объясняет это решение Вашингтона успехами России в создании крылатых ракет морского и воздушного базирования. При этом ни он, ни Минобороны не отвечают на конкретные обвинения, предъявленные, Соединенными Штатами.

Эти обвинения сводятся к тому, что Россия сначала испытала некую крылатую ракету на дальность, превышающую ограничения ДРСМД, но сделала это со стационарной наземной установки, что разрешается договором. Однако потом по американской версии такая же ракета была испытана с наземной мобильной установки на разрешенную дальность. Американцы считают, что это была хитрость, чтобы скрыть испытания наземной крылатой ракеты, возможности которой фактически нарушают договор. Но Москва не пытается объясниться публично, предлагая переговоры экспертов. Вашингтон, который угрожает выйти из Договора через два месяца, предложения о конфиденциальных переговорах игнорирует.

При этом Путин вдруг завел речь о несправедливости ДРСМД. Выступая на расширенной коллегии Министерства обороны, он решил походя пнуть Горбачева. И заявил, что, уничтожая наземные ракеты этого класса, СССР, мол, разоружался в одностороннем порядке: «Ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других, у США — были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза — это было одностороннее разоружение».

Достаточно открыть любой из великого множества справочников, чтобы узнать: на вооружении советской армии тогда состояли целые семейства таких ракет. Вот, например, морские ракеты: «Аметист», «Малахит», «Базальт», «Гранит», «Оникс», «Вулкан», «Гранат». Последняя была принята на вооружение в 1984-м, как раз в момент советско-американского конфликта вокруг ракет средней дальности и была предназначена для уничтожения административно-промышленных центров противника. Были и авиационные ракеты. Понимаю, что лидер государства вовсе не обязан знать все это, но кто-то же докладывал ему очевидную чушь, и он в эту чушь безоговорочно поверил.

Поверил только потому, что полагает: любое международное соглашение представляет собой взаимную попытку обмана. Именно поэтому год назад, выступая в «Валдайском клубе», Путин с немалым обличительным пафосом говорил, что в 1990 при реализации российско-американских проектов по контролю над вооружениями инспекторы США регулярно посещали и даже постоянно присутствовали на сверхсекретных предприятиях Минатома. При этом он «забыл», что в условиях жесточайшего экономического кризиса, американцы фактически финансировали сохранность и безопасность атомного комплекса России.

Таким образом, надо только радоваться, если презентация подарка стране в виде «Авангарда» придумана как пропагандистская акция, которая должна при отсутствии других подарков поднять настроение подведомственных жителей. Гораздо хуже, если руководители страны сами стали жертвой этой пропаганды, поверив, что обладают супероружием.

Александр Гольц, «Открытые медиа»