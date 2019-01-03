Названа самая эффективная диета на 2019 год 3.01.2019, 17:01

Она является на сегодня наиболее полезной и популярной.

Cредиземноморская диета уже завоевала золото как лучшая диета на 2019 год. Специалисты говорят, что этот план питания является на сегодня наиболее полезным и популярным, пишет nua.in.ua .

Согласно рейтингу US News and World Report, большинство опрошенных именно средиземноморскую диету в этом году считают лучшей среди 41 плана питания. При этой ей присвоено место в разных категориях — лучшая диета для здорового питания, лучшая диета на растительной основе, лучшая диета при диабете и самая простая диета для поддержания.

«Это больше, чем диета, это стиль жизни», — говорит зарегистрированный в Атланте диетолог Рахаф Аль Бочи (Rahaf Al Bochi), который учит своих пациентов следовать средиземноморской диете правильно.