Возмущенные белорусы: Работать сразу после праздника - это жестко 3.01.2019, 17:08

Как белорусам работалось 2 января.

Перед этими новогодними праздниками до последнего не было точно известно, будет ли 2 января рабочий день, или все же народу дадут отдохнуть после хорошего гулянья. Власти решили, что белорусам нужно выйти на работу, несмотря на то, что многие были против - в интернете собрали 16,5 тысяч подписей.

Сайт hrodna.life спросил у друзей и знакомых, как они выполняли свои обязанности 2 января и считают ли, что этот день должен быть выходным.

Ольга, учительница начальных классов, Гродно

- Работать сразу после праздника - это жестко! Особенно если хорошо отметил, и 1 января себя не очень хорошо чувствуешь. Должен быть еще один выходной!

Александра, ИП, Минск

- Я работаю каждый день, сама себе директор. А тот, кто работает на госработе, имеет фиксированный график, вынужден доедать салаты на работе. Я им сочувствую!

Ольга, администратор в государственном медицинском центре, Гродно

- Хоть и работалось спокойно, все же должен быть дополнительный выходной день. Пациентов после праздников почти нет, и день полупустой, просто «отсидка» часов.

Екатерина, продавец-консультант, Гродно

- У меня работа спокойная, ненапряжная. Наверное, дополнительный выходной нужен тем, кто на праздник уезжает в гости. Возвращаться первого января совсем не интересно.

Александр, молодой специалист, педиатр, Гродно

- Это просто ужас! После выходных у одних пациентов животы болят, у других - кашель и насморк. На работу пошел в 10.00, вернулся в 20.00. Новогоднего настроения как не бывало!

Наталья, учитель белорусского языка и литературы, Щучин

- Выходной нужен. Их много не бывает. А вообще, или второго, или третьего января - все равно на работу, если она не нравится, идти не хочется. Поэтому мне все равно. Возможно, если бы я активно отметила Новый год, то по-другому сказала бы.

Многих опрошенных объединяет одно: второго января хотелось бы еще отдохнуть, походить по гостям, побыть с родными и близкими, если вы живете в разных местностях. Может, властям следовало прислушаться к тем 16,5 тысяч человек, что подписались под петицией, чтобы день второго января был продолжением отдыха?