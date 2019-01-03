На двух путепроводах на МКАД закроют движение 1 3.01.2019, 17:28

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Движение закроют с 8 января.

Закрыть для движения транспорта путепроводы на 3-м и 25-м км МКАД, которые находятся на ремонте, планируется 8 января, сообщил агентству «Минск-Новости» директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.

Речь идет о мостовых сооружениях на внутреннем кольце на 3-м километре (над железной дорогой возле улицы Ф. Скорины) и на внешнем кольце на 25-м километре (над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ).

Собеседник уточнил, что на время ремонта движение на 3-м км кольцевой будет организовано по внешнему кольцу: по двум полосам со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной — в обратном направлении. На 25-м км транспорт поедет по внутреннему кольцу: здесь организуют две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы и одну полосу для движения со стороны Лошицы в сторону Малиновки.

— Открыть для движения оба путепровода планируем к концу мая. Объекты будут полностью функционировать в период проведения II Европейских игр. Затем ремонт продолжится. Для этого движение транспорта в обоих направлениях будет организовано по отремонтированным мостовым сооружениям, а противоположные будут закрыты, — добавил Ярошик.