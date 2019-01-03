10 вузов Польши получили от ЕС более 68 миллионов евро 3.01.2019, 17:38

Средства пойдут на подготовку проектов, которые повысят качество образования.

Десять крупнейших университетов Польши получили 295 миллионов злотых (почти 68 млн 605 тыс. евро) на подготовку проектов, которые повысят качество образования. Это стало результатом конкурса, проведенного Национальным центром исследований и развития на софинансирование со стороны ЕС, передает «Радио Польша».

Министр науки и высшего образования Ярослав Говин отметил, что принесет дофинансирование университетов: «От этих вузов зависит темп, в котором Польша догоняет наиболее развитые страны мира в области науки, уровне образования студентов, а в результате все это влияет на темп экономического развития».

Самый высокий балл получил проект Students' Power («Студенческая сила»), разработанный в Лодзинском университете. Средства пойдут на улучшение условий преподавания, в том числе оснащение университета новейшими технологическими разработками. Также будет оказана помощь студентам в поиске работы.

Средства, которые получат университеты, могут быть также направлены на обучение преподавательского состава, улучшение качества учебных программ, направление студентов на стажировки.

В общей сложности ЕС выделит в этом году 1 миллиард злотых (более 232 млн 558 тыс. евро) на польские вузы. Результаты конкурса на софинансирование для малых и средних университетов будут объявлены уже в этом квартале.