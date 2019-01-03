В МВД подтвердили смертельное ДТП с гаишником, но в официальной сводке его нет 10 3.01.2019, 17:48

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Дело собирались скрыть?

В МВД подтвердили смертельное ДТП с гаишником, но в официальной сводке его нет

Официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич сказал «Радыё Свабода», что 31 декабря вблизи деревни Семукачи Могилевского района произошло ДТП.

«За рулем автомобиля находился сотрудник ГАИ в гражданской одежде и трезвом состоянии», - сказал Владимир Синкевич.

По данному факту управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по 2 части 317 статьи.

«Это вся информация, которую мы имеем. Остальную информацию, задержан он или нет, подозреваемый он или нет, можно узнать в Следственным комитете».

На вопрос, почему информация об этом ДТП не была в общих сводках, Владимир Синкевич ответил: «так как проводилась проверка».

Официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области Сергей Болсун сказал, что уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего жителя Черикова. Он не уточнил, что это был сотрудник ГАИ.

«В настоящее время проводится расследование. Он задержан», - сказал Сергей Болсун.

Напомним, информация о том, что в Могилевском районе инспектор ГАИ из Черикова насмерть сбил пенсионера и скрылся с места происшествия, появилась в телеграм-канале блогера NEXTA.

Он поместил фото предполагаемой оперативной милицейской сводки для внутреннего пользования за 1 января 2019 года. Согласно этой сводке, утром 1 января на обочине дороги возле села Семукачи Могилевского района нашли труп пенсионера. По внешним признакам, мужчину сбила машина.

«Выяснено, что наезд 31 декабря в 19.30, управляя личной автомашиной Audi, совершил младший инспектор ДПС ОГАИ Чериковского РОВД 1995 года рождения», - говорится в сообщении.

Однако в открытой сводке на сайте МВД об этом ДТП информации нет.