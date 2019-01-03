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В Магнитогорске завершился поиск погибших под завалами

  • 3.01.2019, 17:57
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Фото: МЧС России

Всего под завалами подъезда жилого дома нашли 39 человек.

В результате поисково-спасательной операции в Магнитогорске удалось извлечь из-под обломков тела 39 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС Александра Чуприяна. По его словам, больше никого в развалинах нет.

«Полчаса назад извлекли последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена», — сказал он.

Ранее в пресс-службе регионального МЧС РБК сообщили о том, что около 16:00 мск в развалинах подъезда удалось найти тело погибшей женщины, которая стала 39-й жертвой трагедии.

На данный момент опознаны тела 38 погибших.

Изначально в МЧС заявляли о том, что всего под завалами мог находиться 41 человек.

В дальнейшем, по словам Чуприяна, на месте завала будут проводиться инженерно-строительные работы.


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