Федынич: Следственный комитет по Минску просто издевается над здравым смыслом 3.01.2019, 18:07

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Геннадий Федынич

Независимому профсоюзу РЭП до сих пор не вернули компьютерную технику, изъятую еще в августе 2017 года.

9 ноября прошлого года в Минском городском суде лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик обжаловали приговор от 24 августа 2018 г., которым их назначили виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»), пишет сайт palitviazni.info.

Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа. При этом Федыничу и Комлику запрещено занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Минский городской суд оставил решение районного в силе. Правозащитники назвали это дело политически мотивированным.

Тем временем, техника, которая была изъята у профсоюзных лидеров еще в августе прошлого года, до сих пор находится у следователей, и ее не возвращают.

"Ничего другого не остается, как действовать через суд, - говорит Геннадий Федынич. - Не так давно мы получили ответ из Следственного комитета по Минску, так как ранее обращались за разъяснениями, почему нам не возвращают компьютеры. Ответ, честно говоря, немного шокировал! Нам сообщили, что "судьба изъятого имущества будет решена после проведения всех мероприятий, направленных на обеспечение полного и всестороннего исследования обстоятельств, имеющих значение для проверки, проводимой по материалам проверки в отношении Федынича и Комлика, о чем вы будете дополнительно поставлены в известность. Таким образом, возвращать теперь вам имущество не предоставляется возможным".

Геннадий Федынич добавляет, что "такой ответ - это какое-то издевательство над здравым смыслом".

"Я не понимаю, какие еще обстоятельства "исследуют" следователи, когда уже прошел и районный, и городской суд? - отмечает профсоюзный лидер. - Возможно, суд поторопит их с возвращением техники".