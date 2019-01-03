Сегодня ночью белорусы смогут наблюдать мощный метеорный поток 3.01.2019, 18:13

Максимальное число метеоров в час может составить около 120 единиц.

В начале 2019 года своего пика достигнет метеорный поток Квадрантиды, который можно будет наблюдать в Беларуси в ночь на 4 января, пишет tut.by.

Максимум действия метеорного потока наступит в ночь на 4 января, максимальное число метеоров в час может составить около 120 единиц. Наблюдать метеорный поток получится во второй половине ночи практически в зените ночного неба. Других интересных метеорных потоков, видимых с территории Беларуси, в январе не ожидается.

При ясной погоде явление можно будет наблюдать без специального оборудования. Звездопад должен стать одним из самых ярких в 2019 году.

Квадрантиды — «медленные» метеоры, их скорость относительно Земли составляет около 41 километра в секунду. Радиант потока расположен недалеко от полюса мира, между созвездиями Дракона и Волопаса. Находящаяся здесь группа звезд восточнее ручки Большой Медведицы объединялась раньше в созвездие Стенного Квадранта, откуда и пошло название.