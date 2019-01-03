Кирилл Релих: Полная ерунда, что страну уважают по выступлениям футбольной и хоккейной сборных 3.01.2019, 18:38

Кирилл Релих

Большое интервью с одним из лучших спортсменов Беларуси 2018-го.

Спустя двенадцать лет после того как Сергей Ляхович утратил звание чемпиона мира по версии WBO среди тяжей, в стране появился новый обладатель титульного пояса — Кирилл Релих. Причем не только появился, но и успел его защитить. В марте белорус, выступающий в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), оказался сильнее кубинца Рансеса Бартелеми, который прежде поражений не терпел. А в октябре Кирилл трон отстоял — вновь единогласным решением судей в поединке с россиянином Эдуардом Трояновским, пишет pressball.by.

Странно, но опознать во флегматичном 29-летнем уроженце Барановичей одного из лучших боксеров планеты непросто. Тернии профессионального ринга сделали характер Релиха не только закаленным, но и ироничным. “Слушай, а интервью точно опубликовано будет? Однажды какая-то девушка со мной два часа разговаривала, а потом нигде ничего не вышло. Уже жена забеспокоилась: что я там с ней делал? Вот тебе смешно, а я серьезно!” Будет интервью, Кирилл, все будет...

- Когда последний раз встречал зимние праздники в семейном кругу?

- Давно. Лет пять назад, наверное. В этом году повезло. Дома и день рождения отметил — 26 ноября, и на Рождество с Новым годом останусь. Потом в Штаты, там тренируюсь перед каждым боем. В общем, дома редко бываю. Так что, конечно, Даша рада. И не только жена, но и дети. У нас два сына — три и два годика.

- Дети уже представляют, чем отец зарабатывает на жизнь?

- Знают, кто я. Хотя, видимо, не до конца все понимают. Но мои бои смотрят. Дома есть боксерские перчатки и груша. Пусть и маленькие, но потренироваться друг с другом могут.

- В любом твоем интервью журналисты затрагивают квартирный вопрос…

- В столице я с 2005 года, и до сих пор снимал жилье. Совсем недавно, можно сказать, стал полноценным минчанином. Многие деятели обещали помочь решить вопрос, в итоге ждать устал. Понял, что надеяться стоит только на себя. На общих основаниях и без всяких поблажек приобрел квартиру.

- “Мечтал о ринге, о встрече с Эриком Моралесом и Доном Кингом” — про тебя? Предполагал, что бокс однажды позволит выбиться в люди?

- Пожалуй, деньги — последнее, о чем думал, когда начинал заниматься. Увлекся, стало получаться, приносить удовольствие. Титулы, деньги, понимание, что они вообще реальны, — это пришло намного позже. В детстве я не только боксировал. Подавал надежды во многих видах — в борьбе, самбо, дзюдо. Помню, наставник по борьбе расстроился, когда первый тренер по боксу окончательно увел меня к себе.

Что еще? А, футбол! Отдельная тема. Может, когда-нибудь где- нибудь еще и поиграю. Заработаю на ринге — и куплю себе тепленькое местечко. Даже сейчас постоянно откликаюсь на предложения друзей погонять мяч. И, скажу тебе, на неплохом уровне. Если бы не посвятил себя боксу, никто не узнал бы, кто такой Криштиану Роналду.

- Первый тренер по боксу…

- Анатолий Владимирович Хвойницкий. Он и сам боксировал, но карьеру оборвала травма. Причем получил ее, играя в футбол. Был талантом, а на ринге не реализовался. Первые четыре-пять лет я занимался у Хвойницкого, а потом переехал в Минск.

Выступая по кадетам, юношам и далее, всегда имел твердое место в сборной. А во взрослой просидел три года — и… Скажем так, не получил ожидаемого. Обиды нет, скорее досада. Наверное, был единственным, кто не плясал под чью-то дудку. Это и мешало. Ждать не захотел и решил не задерживаться в любителях.

- Первый профессиональный бой помнишь?

- Конечно. 2011 год, Минск, клуб “Реактор”. Там дебютировали многие наши ребята. За тот поединок мне заплатили сто долларов.

- Сейчас гонорары, разумеется, совсем другие. В первом полусреднем весе реально много заработать?

- Все зависит от страны, которую представляешь. Будь я американцем, было бы проще. Суммы могут сильно отличаться для равных соперников, которые спорят за пояс. В несколько раз. Я белорус. Кто я в мировом боксе? Только когда стал чемпионом по версии WBA, со мной начали считаться. И это действительно уже другие гонорары. А так — зарабатываешь копейки.

- 50 тысяч долларов?

- По меркам соискателя титула, это скромные деньги. Даже белорусу обещают чуть больше.

- Когда перестал платить за все из своего кармана?

- В профессиональном боксе вся финансовая ответственность лежит на тебе. Если имеешь в виду мой первый промоутерский контракт, то он был подписан в 2014-м — с Рикки Хаттоном. Там за все платил Рикки — с расчетом, что из меня выйдет толк.

На самом деле попасть к нужному человеку крайне важно. Можно родиться каким угодно талантом, но ничего добиться — просто шанс не представится. Должна быть команда: промоутер, менеджеры, которые действительно что-то решают. У нас есть такие примеры. Юрий Романов в свое время заключил контракт с Доном Кингом. Да, условия были хорошие, но не все обязательства выполнялись. В итоге его карьера застопорилась, не успев начаться.

- Кто входит в команду профессионального боксера?

- У всех по-разному. Многим удобно, когда она большая. У меня, например, всего пять человек: промоутер Леон Маргулис, два менеджера и два тренера, Чика Ривас и Норман Уилсон. Спарринг-партнеров не считаю. Это просто наемные лица, которым платишь, чтобы периодически помогали готовиться.

- А у других? Возьмем последнего соперника — Трояновского…

- Ой, там всегда приезжает большущая делегация. Кого именно отнести к команде, кого нет — сказать трудно. Не знаю доподлинно, на каких принципах работают люди. Можно набрать хоть двадцать человек: один будет перчатки бинтовать, другой шнурки завязывать, но зачем? Это извращение — платить деньги ни за что.

- Рекламные контракты у тебя есть?

- Нет. Здесь важна медийность. А я в этом смысле, можно сказать, затворник. Все говорят: активничай, общайся с болельщиками. А мне это не совсем интересно. Да, теряю деньги. Но контрактные условия выполняю, а большего и не надо. Лучше посвящу себя семье. В прошлом году, правда, зарегистрировал страницы в нескольких соцсетях. Кроме “ВКонтакте”, где и раньше был. Если честно, даже не сам — супруга заставила.

- Были предложения, которые отклонил?

- Да. Тратить свое время за копейки не считаю нужным. Могу только, если это принесет удовольствие. Например, сейчас есть идея снять фильм обо мне. Владимир Гостюхин сыграет моего тренера. С ним уже на этот счет общались. Это будет художественное кино, с вымыслом. Все упирается в инвестиции. Снять картину — дело недешевое. Плюс сценарий постоянно меняется: что-то не нравится мне, что-то — режиссеру. Думаю, моя биографическая книга выйдет даже раньше фильма.

- Не рановато взялся?

Это не автобиография. Книгу пишет мой первый тренер. Это его инициатива, но я ее поддерживаю. Ведь хочется после себя что-то оставить. У него есть кое-какой литературный опыт. Скоро отредактируем, согласуем все нюансы — и отправим в издательство.

- На участие в клипе согласился бы, как Виталий Гурков с “Brutto”? Предложит тебе сотрудничество, допустим, Макс Корж…

- О, с ним поработал бы с удовольствием! Макс — очень открытый, приятный парень. Давным-давно с ним пересекались, когда еще ни мое, ни его имя не было на слуху. Может, он и не вспомнит даже. Только как это будет выглядеть, в каком я амплуа? И наверняка не я должен звонить артисту и говорить: “Давай снимем клип”. Он ответит: “Ты кто такой? Вези бабки!” Сам, конечно, в караоке временами пою, если с другом выберемся. Рвем с ним зал любой песней. Не “на сухую”, разумеется.

- В жизни боксера-профессионала есть место алкоголю?

- Как и в любом виде. Все не без грешка. Не знаю ни одного спортсмена, который утверждал бы, что никогда не употреблял спиртного. Убежден, каждый пробовал. А многие по праздникам могут выпить, не злоупотребляя.

- Во время боя в глаза сопернику смотришь?

- Да, по ним многое можно понять. На что он готов ради победы, каково его состояние. Другой вопрос, что противник думает обо мне. Хотя, полагаю, страха в моих глазах никогда нет. Стараюсь быть на позитиве.

Помню, увидел, как дрогнул кубинец Бартелеми перед боем-реваншем... В мае 2017-го судьи отдали ему победу, но, уверен, уже тогда он понимал, на что я способен. А перед реваншем на взвешивании Бартелеми заметил, что в моей команде те же самые тренеры, которые готовили его к предыдущему бою со мной! Мы с Ривасом и Уилсоном сотрудничали уже давно, но не афишировали. И для кубинца это стало неприятным сюрпризом. Значит, удалось его сломать психологически.

- Всего у тебя два поражения.

- Прошлогоднее от Бартелеми легко забылось. А вот первое… Титульный бой двухлетней давности с Рики Бернсом. Сейчас, наверное, вышел бы и порвал его на британский флаг. А тогда... Здоровья много, а плана — никакого. Тоже по очкам проиграл.

- Что такое нокаут, значит, и не расскажешь на своем примере?

- На тренировках часто может “болтануть”. Нокдауны были. Правда, один другому рознь. Есть большая разница, прилетит тебе в голову или в живот. Получил в голову — чаще всего соображаешь, но не слушаются ноги. А если в печень, то скрутит — не разогнешься.

- В боксе с соперниками принято враждовать?

- Это необязательно. Да, можно завести публику, оскорбить противника. Но я так не делаю. Если будут какие-то платные трансляции — тогда какого-то шума наделаю. А так — не мое. Бывает, наговоришь чего угодно, а потом выйдешь на ринг и упадешь.

Хотя по отношению к себе с подобным сталкивался. Единственный раз — в канун поединка с Трояновским. Мне и моей жене присылали в соцсетях очень неприятные, оскорбительные сообщения. Откровенно хотели выбить из колеи. Не знаю, было ли это дело команды Эдуарда или его отчаянных фанатов. Если бы поймал этих писателей... Интересно, что они сказали бы в лицо.

- Вне ринга навыки применял?

- Разумеется. Как и любой человек. Бывают ситуации, когда драки не избежать. Тем более на периферии, откуда я родом. Как и все, в молодости ходил на дискотеки, в клубы, а людей, которые любят задираться, везде достаточно. Но последний раз это давно было. Лет семь-восемь. Детали? Уже не помню, обычная уличная история.

- Давно, потому что узнавать стали?

- Кстати, нет. Популярности точно не прибавилось. Хотя в Барановичах меня теперь больше людей знают. Но получается почему-то наоборот: каждый хочет сбить с меня корону. Короче, чаще сижу дома, чтобы не ввязываться в конфликтные ситуации. В Штатах меня узнают чаще.

- Как меняется бокс со временем? Например, Владимир Кличко одолел бы Мохаммеда Али?

- Однозначно. Сегодняшние боксеры намного сильнее. Уровень растет стремительно, год от года. Земля и небо, даже если посмотреть, что было три-четыре года назад. А вспоминать восьмидесятые и глубже вообще несерьезно. Раньше воевали люди со специфической техникой. Сейчас нокаутировать противника крайне сложно. Зачастую решают какие-то детали.

- Лучший боксер нашего времени?

- Никогда ни на кого не равнялся. Честно: я даже боксом не особо интересуюсь. Чужие бои не смотрю, абсолютно безразлично. Поэтому даже не размышляю, кто самый крутой. Наверное, назову украинца Васю Ломаченко.

- Слышал, тебе предлагали выступать под другим флагом…

- Были четыре предложения о смене гражданства. В основном — от соседей.

- Зачем это им? Профессиональный бокс не любительский — на Олимпиаду не поедешь…

- Ну а какие атлеты могут прославить страну? В США никто не знает, где находится Беларусь. Полная ерунда, что страну уважают по выступлениям футбольной и хоккейной сборных. Это миф. Вот бокс, тяжелая атлетика, биатлон — другое дело. Даша Домрачева заставила говорить о Беларуси. Жаль, с ее уходом биатлон может прийти в упадок.

- Возвращаться в любители зарекся?

- Могу и вернуться. Часто об этом думаю. Кто знает, может, еще и повоюю за медаль Олимпиады. Я опытный, особого труда не составит вновь адаптироваться к любителям и боксировать с молодыми. Все-таки пьедестал Игр — особая веха. А счастье не в деньгах. Кстати, недавно супруга подсадила меня на благотворительность. Помогаю нуждающимся. Могу оплатить кому-то лечение, но не особенно это афиширую.

- Следующий бой тебе предстоит против американца Реджиса Прогрейса — в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

- После поединков обычно беру паузу. Многие отдыхают неделю-две — я гораздо дольше. Длительное время ничего не делаю. В Беларуси лишь слегка поддерживаю форму. Будущего оппонента не изучаю и лишней информацией голову не гружу. Для этого есть тренеры.

В Штаты полечу в январе, хотя точной даты боя еще нет. Поначалу он планировался на февраль, хотя, думаю, состоится не раньше марта, а то и в апреле. Сейчас многие боксеры подают судебные иски к WBSS, поскольку не выполняются обязательства перед спортсменами. К тому же мне мешает застарелая травма плеча и локтя. В положение чемпиона обязаны входить. Поэтому защита откладывается.

- В заключение нужно сказать, что в профессиональном боксе есть еще один белорус — Иван Баранчик. Причем вы с ним в одной категории. Что будет, если однажды встретитесь на ринге?

- Ваня моложе меня на четыре года. По любителям однажды встречались, но выводы делать трудно, если одному двадцать, а другому шестнадцать. Никогда особо не общались: в профессионалы я ушел, когда его еще в сборной не было. Друзьями нас не назовешь. Ну а если встретимся... Тогда и посмотрим.