Легпром жалуется на дешевые азиатские магазины 2 3.01.2019, 18:55

Белорусский товар не может конкурировать с азиатской продукцией.

Азиатские магазины с дешевым товаром стали «настоящей проблемой» для белорусских предприятий легпрома, заявил председатель Белорусского профсоюза работников легкой промышленности Михаил Костян. По его словам, белорусскому товару сложно конкурировать с такой продукцией из-за ее низкой цены, сообщает федерация профсоюзов.

— Производители из стран Юго-Восточной Азии заполонили наш рынок товарами ненадлежащего качества и по ценам значительно ниже, чем на наш отечественный продукт. Это влечет снижение спроса на товары белорусского легпрома, что, в свою очередь, негативно сказывается и на уровне заработной платы работников отрасли", — отметил Михаил Костян.

Из других проблем в легпроме — вынужденные простои предприятий. «Но стоит отметить тенденцию к снижению числа работников, находящихся в отпуске без сохранения или с частичным сохранением заработной платы. За 10 месяцев 2018 года их число сократилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го — с 4294 до 2623», — сказал Михаил Костян.

По его словам, за последние 5 лет количество работающих в отрасли уменьшилось более чем на 15%. Средняя численность работников на январь — август 2018 года была 47 513, на аналогичный период 2017-го — 48 752. Падение составило 2,5. Профсоюзный лидер отметил, что основными причинами нехватки кадров являются непрестижность профессий легпрома, нежелание молодежи получать рабочую специальность, низкий уровень заработной платы. За 11 месяцев прошлого года средняя номинальная заработная плата по отрасли составила 693 рубля.