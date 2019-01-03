Киев подтвердил планы послать в Керченский пролив корабли с наблюдателями 3.01.2019, 19:03

Бронированный артиллерийский катер «Бердянск»

Фото: timenews.in.ua

Советник Порошенко объяснил слова Турчинова о подготовке нового похода кораблей через Керченский пролив.

Советник президента Украины Юрий Бирюков подтвердил слова секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова о планах организовать новый проход украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом сообщает News One.

По словам Бирюкова, в соответствии с международными договоренностями и соглашениями украинские военные корабли имеют право беспрепятственно проходить из Черного в Азовское море и обратно. «Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать», — сказал он. Бирюков добавил, что в следующий раз с украинскими моряками будут международные наблюдатели.

19 декабря Турчинов рассказал о подготовке нового похода военных кораблей через Керченский пролив. Он добавил, что Киев предлагает западным партнерам также направить свои суда для участия в походе. По его мнению, это вынудило бы Россию считаться с международным правом.

25 ноября погранслужба ФСБ задержала три украинских корабля и находящихся на них 24 моряков. Им предъявили обвинения в якобы незаконном пересечении границы России и арестовали.