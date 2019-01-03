Стороннику Навального грозит до семи лет за установку чучела Путина в Перми 8 3.01.2019, 19:24

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Чучело было установлено еще 11 ноября.

В Перми утром в четверг, 3 января, был задержан активист местного штаба Навального Александр Шабарчин. В его квартире прошел обыск, в ходе которого изъята вся техника, сообщается в группе штаба "Вконтакте".

Активиста допрашивали в главном управлении МВД по Пермскому краю, позднее освободили под подписку о невыезде, против него возбудили уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц". Координатор пермского штаба Сергей Ухов сообщает, что по этому же делу проходят еще два активиста, передает DW.

Александр Шабарчин отпущен под подписку о невыезде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.



Ему вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору). pic.twitter.com/Av3plVhPNL — Штаб Навального в Перми (@teamnavalnyperm) 3 января 2019 г.

Шабарчин связывает происходящее с двумя акциями - установкой чучела Владимира Путина в тюремной робе,а также поздравительных плакатов с портретом президента, например, с таким текстом: "С праздничком… В 2019 году нас ждет пенсионная реформа, повышение НДС, рост цен на бензин, рост тарифов ЖКХ".

Чучело было установлено еще 11 ноября, а 12 ноября Шабарчина задержали и отвезли в военкомат, подозревая в нем уклониста от воинской службы. "Саше дали две повестки - в военкомат и в отдел полиции для опроса. Затем его отпустили на свободу. Саша недавно окончил нефтяной колледж и попадает под осенний призыв. Сейчас он проходит медицинское обследование для военкомата", - рассказал тогда местному порталу 59.ru Сергей Ухов.

Свою причастность к обеим акциям Шабарчин не признает, пишет "Медиазона". Он должен будет прийти на допрос к следователю 9 января, сейчас находится в статусе подозреваемого.