В РФ предъявили обвинение в шпионаже гражданину США 3.01.2019, 19:36

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Пол Уилан

Фото: EPA

Американец вину не признает.

Следствие предъявило обвинение в шпионаже гражданину США Полу Уилану, арестованному в Москве 29 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник. По его данным, Уилан вину не признаёт.

Адвокат американца Владимир Жеребенков рассказал "Интерфаксу", что защита Уилана обжаловала его содержание под стражей и просит отпустить его под залог. По словам, Жеребенкова, апелляционная жалобу направили в Мосгорсуд. Адвокат отказался от дальнейших комментариев, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.

ФСБ задержала 48-летнего Уилана 28 декабря. 29 декабря Лефортовский суд Москвы санкционировал арест американца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.