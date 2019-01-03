Рогозин и собака 2 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

3.01.2019, 19:58

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Антон Орехъ

А чего достигла российская космонавтика?

Американцы долетели туда, куда еще никто не долетал и засняли смешной астероид, похожий то ли на кеглю, то ли на снеговика. Китайцы посадили аппарат на обратную сторону Луны. Луна гораздо ближе, чем астероид Ультима Туле, но на обратную сторону аппаратов почему-то прежде никто не сажал. Россияне – часть человечества, россияне тоже земляне и должны порадоваться и за своих недругов из Вашингтона и за наших как бы партнеров из Пекина. Однако хочется все-таки уточнить: а чего достигла российская космонавтика за отчетный период? Рогозин пытался утопить собаку, но не смог. Это хорошо, что русские собаки в воде не тонут, но зачем им тонуть? Система спасения космонавтов, разработанная еще при Королеве, космонавтов действительно спасла. Это здорово, что русские и примкнувшие к ним заграничные космонавты в огне не горят, но зачем им гореть? Хотелось бы тоже чего-нибудь открыть, куда-нибудь высадиться, запустить что-то, что не рухнет тут же обратно на землю. Ведь было же когда-то!

И Спутник, и Гагарин, и Луноход – всё было. В среде обывателей живут скептические настроения. Да зачем нам какой-то космос – на земле проблем хватает! Чем тратить бабки на полеты черт-те куда, лучше пенсии повысить. Не буду занудствовать и говорить, что космические технологии двигают вперед технологии и на земле. Не буду задавать риторические вопросы, мол, почему в Штатах и Китае и на пенсии хватает и на космос, а у нас ни на то, ни на другое. Но вспомним, что Россия на днях показала как бы гиперзвуковую ракету «Авангард». Лучший подарок россиянам к Новому году, как сказал Путин. Ведь вы же именно об этом и просили Деда Мороза, верно? О ракете, которая меняет баланс сил в мире? И пока китайцы и штатовцы исследуют другие планеты, мы радуемся, что придумали, как поскорее можно угробить нашу. Чем эта ракета нужнее и полезнее, чем аппараты, которые запустили к Луне и далеким астероидам? К тому же этих ракет мы сделаем не по одной штучке, а целое ведро! Тут бы и спросить: не лучше ли вместо выпуска гиперзвуковых ракет чуток подкинуть деньжат старикам? Или что-то сделать с медициной, чтобы, как в Магнитогорске, пострадавшего ребенка не приходилось перевозить в Москву, потому что больше его лечить негде? Если человечество изучает звезды, открывает другие планеты, ищет новые миры – значит, оно готовится жить долго, смотрит вперед на миллионы лет. А если человечество придумывает новые орудия убийства – значит, оно готово умереть в любую минуту и готовится к войне. Поэтому снимки астероида, похожего на снеговика, радуют меня куда больше, чем снимки гиперзвуковой ракеты.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»