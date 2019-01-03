В БГУ будут собирать информацию, когда студенты приходят в столовую и какие блюда заказывают 2 3.01.2019, 20:06

В БГУ устанавливают аппаратно-программный комплекс «Питание».

Специальные приборы в столовых БГУ соберут данные о том, какие блюда студенты выбирают и в какое время приходят за едой. Это поможет ввести социальные скидки на обеды для студентов. Об этом Министерство образования сообщает на официальной странице в Facebook.

В БГУ устанавливают аппаратно-программный комплекс «Питание». Устройство уже установили в двух кафе и столовой главного корпуса университета, в ближайшее время ими оборудуют все столовые, буфеты и кафе вуза — их 23.

Приборы позволят идентифицировать студентов БГУ, проанализировать их вкусовые предпочтения, а также пик посещаемости университетских точек общепита, отмечают в аккаунте Министерства образования.

Время посещения столовой, выбор блюд и их стоимость будут собираться и учитываться при формировании меню. Собранные данные также помогут ввести социальные скидки на обеды для студентов, рассчитывают в вузе.