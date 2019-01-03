Хацкевич и Гончаренко попали в список 50 лучших тренеров мира 1 3.01.2019, 20:14

Александр Хацкевич

Возглавляет список Эрнесто Вальверде, который тренирует «Барселону».

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич занимает 44 место в обновленном списке лучших тренеров мира по версии проекта Football World Rankings, передает pressball.by.

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко находится на 50-й позиции, Олег Кононов из московского "Спартака" — 253-й. В рейтинг также попали Сергей Гуренко из минского "Динамо" (642 позиция) и Вадим Скрипченко, возглавивший "Торпедо"-БелАЗ (816).

Возглавляет список Эрнесто Вальверде, который тренирует испанскую "Барселону". Второе и третье места за Диего Симеоне из испанского "Атлетико" и Марсело Гальярдо из аргентинского "Ривер Плейт" соответственно.