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Николай Автухович: Я не эмигрировал

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  • 3.01.2019, 20:39
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Николай Автухович

Бывший политзаключенный вышел на связь с журналистами.

Корреспонденту «Нашай Нівы» удалось связаться с Николаем Автуховичем. На вопрос об эмиграции он ответил коротко: «Я в стране».

Напомним, что ранее бывший политзаключенный и бизнесмен опубликовал в «Фейсбуке» обращение, из которого следует, что он вынужден скрываться из-за опасений снова оказаться в тюрьме.

— У меня после освобождения из тюрьмы были свои планы на жизнь. И в эти планы не входило опять попасть в тюрьму. А звоночков уже было предостаточно. В нашей стране всегда найдут, за что посадить. Поэтому я ушел в глубокое подполье, чтобы закончить все мероприятия для осуществления своих планов, — писал Автухович 31 декабря 2018-го.


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