Николай Автухович: Я не эмигрировал

Николай Автухович: Я не эмигрировал3
- 3.01.2019, 20:39
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Бывший политзаключенный вышел на связь с журналистами.
Корреспонденту «Нашай Нівы» удалось связаться с Николаем Автуховичем. На вопрос об эмиграции он ответил коротко: «Я в стране».
Напомним, что ранее бывший политзаключенный и бизнесмен опубликовал в «Фейсбуке» обращение, из которого следует, что он вынужден скрываться из-за опасений снова оказаться в тюрьме.
— У меня после освобождения из тюрьмы были свои планы на жизнь. И в эти планы не входило опять попасть в тюрьму. А звоночков уже было предостаточно. В нашей стране всегда найдут, за что посадить. Поэтому я ушел в глубокое подполье, чтобы закончить все мероприятия для осуществления своих планов, — писал Автухович 31 декабря 2018-го.