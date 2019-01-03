В Вашингтоне приступил к работе новый состав Конгресса 7 3.01.2019, 20:54

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Теперь большинство мест в Палате представителей занимают демократы.

В четверг в Вашингтоне приступил к работе новый состав Конгресса. Открылась сессия Палаты представителей, которая, напомним, в результате состоявшихся в ноябре 2018 года перешла под контроль демократов. Одновременно приступил к работе Сенат, в котором республиканцы сохранили большинство, пишет «Голос Америки».

В ходе состоявшейся накануне закрытой встречи президента Дональда Трампа с лидерами Конгресса ни одна из сторон не пошла на уступки по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, в связи с чем федеральное правительство продолжает работать в режиме частичного закрытия. В пятницу они предпримут новую попытку договориться.

В публичных выступлениях Трамп продолжает предостерегать, что через границу могут проникнуть насильники и другие преступные элементы, однако, когда в среду демократы в частном порядке задали президенту вопрос, почему он не прекратит «шатдаун», он сказал: «Я бы выглядел глупо, если бы это сделал». Представитель Белого дома, один из двух анонимных источников, пересказавших этот диалог, заявил, что президент стремился объяснить, что было бы глупо не выделить средства на обеспечение пограничной безопасности.

Тем временем Конгресс в четверг собирается уже в новом составе, и теперь большинство мест в Палате представителей занимают демократы. Их лидер Нэнси Пелоси пообещала в скорейшем порядке принять законопроект, который позволит возобновить работу закрытых госучреждений, но не предусматривает средства на строительство стены.

Как заявила Пелоси в интервью NBC в четверг, «никакими уговорами» президент не сможет добиться выделения средств на строительство стены. «Мы можем продолжать это обсуждение. Нет. Сколько еще раз мы можем сказать ''нет''?» – добавила она.

Однако Белый дом отвергает план демократов, а республиканцы, контролирующие Сенат, сомневаются, выносить ли его на рассмотрение без поддержки президента. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл назвал законопроект «совершенно провальной затеей». Трамп перед встречей с лидерами Конгресса сказал, что частичное закрытие правительства будет продолжаться «столько, сколько потребуется», чтобы получить средства на строительство стены.

«Это может затянуться надолго, а может закончиться быстро», – сказал Трамп на заседании кабинета министров, впервые в новом году появившись на публике. Тем временем «шатдаун» тянется уже вторую неделю, в связи с чем были закрыты некоторые парки, а тысячи федеральных служащих остались без зарплаты.

По словам демократов, в ходе закрытой встречи в среду они напрямую спросили Трампа, почему он не хочет рассмотреть их пакет законопроектов, один из которых позволил бы возобновить работу большинства закрытых госучреждений при сохранении уровня финансирования, уже согласованного всеми сторонами. Другой законопроект предусматривает временное финансирование Министерства внутренней безопасности до 8 февраля, что позволило бы продолжить переговоры по вопросу о пограничной безопасности.

«Я сказал: ''Господин президент, назовите хотя бы одну вескую причину продолжать шатдаун'', – рассказал после встречи лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. – Он не сумел дать удовлетворительного ответа».

Ответ Трампа о том, что он выглядел бы глупо, подтвердили представитель Белого дома, а также еще один знакомый с ситуацией источник. Оба выступали на условиях анонимности. Ранее Трамп обещал, что за строительство стены заплатит Мексика, однако мексиканские власти это сделать отказываются.

«Я по-прежнему готов и хочу работать с демократами, – написал Трамп в «Твиттере» после встречи. – Давайте уже сделаем это!»

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти сказал, что в продолжении «шатдауна» нет необходимости, и выразил разочарование по поводу того, что переговоры не помогли разрешить спор. Он также возмутился, что демократы прервали министра внутренней безопасности Кирстен Нилсен, когда она пыталась описать ужасную ситуацию на границе.

Кевин Маккарти

Нилсен, участвовавшая во встрече по видеосвязи, привела данные о несовершеннолетних, проникающих через границу без сопровождения, и росте числа случаев незаконного перехода через границу, и пыталась доказать, что имеющегося финансирования недостаточно, чтобы справиться с кризисом, сообщают в Белом доме.

«Мы надеемся, что у нас получатся более продуктивные переговоры», – сказал Маккарти.

По его словам, лидеры Конгресса планируют в пятницу снова прийти в Белый дом, чтобы продолжить переговоры. Официальный представитель администрации Хоган Гидли в интервью Fox отметил, что Пелоси будет «более способна к ведению переговоров» после того, как ее изберут спикером, что, как ожидается, произойдет в четверг.

Стороны выдвинули свои предложения, однако в преддверии праздников переговоры приостановились. В среду Трамп также отверг предложение собственной администрации согласиться на сумму 2,5 миллиарда долларов на строительство стены.