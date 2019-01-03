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В Могилеве задержали вооруженного пистолетом россиянина

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  • 3.01.2019, 21:01
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Могилев в предновогодний вечер

В новогоднюю ночь мужчина пытался пройти на праздничное гулянье к елке на площади Славы.

В Могилёве задержали вооружённого травматическим пистолетом россиянина. В новогоднюю ночь мужчина пытался пройти на праздничное гулянье к ёлке на площади Славы. Возле пункта контроля для досмотра его остановили милиционеры, информирует телерадиокомпания "Могилёв".

Задержанный приехал в Беларусь из Санкт-Петербурга. Милиция отмечает, что пистолет он отдал сам, но это не освобождает его от ответственности. Возбуждено уголовное дело. Мужчина утверждает, что имеет разрешение на ношение пистолета, которое получил в России, и не знал, что в Беларуси этот документ не действует.


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