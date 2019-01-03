Андрей Капский: Ведем переговоры с Александром Палычем – Глеб в раздумье 1 3.01.2019, 21:24

Александр Глеб

Новый председатель правления БАТЭ заявил, что он не возражает, чтобы Глеб сыграл исторический матч с «Арсеналом».

Новый председатель правления БАТЭ Андрей Капский рассказал pressball.by о переговорах с полузащитником Александром Глебом, который ранее объявил о том, что не будет завершать карьеру, но пока без контракта.

– Больше основную обойму БАТЭ не покинет никто?

– Ведем переговоры с Александром Палычем – Глеб в раздумье. Но никто не возражает, чтобы он сыграл исторический матч в Лондоне с «Арсеналом». А потом ему надо определяться: чувствует силы провести полноценный сезон – либо видит продолжение карьеры и дальнейшего уклада жизни в ином ключе.

Не торопим Александра и ни на чем не настаиваем. Это должно быть чисто его решение – взвешенное и обдуманное. Что касается остальных ребят, то пока по ним нет фантастических предложений, за которые стоило бы цепляться, – сказал Капский.