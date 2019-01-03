В Демократической партии США допустили импичмент Трампа 3 3.01.2019, 21:28

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Демократы рассмотрят вопрос об импичменте Трампа по итогам расследования комиссии Мюллера.

В интервью телеканалу NBC претендующая на пост спикера палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены от Демократической партии намерены дождаться итогов расследования комиссии Мюллера, а затем уже решат, начинать ли процедуру импичмента в отношении президента Трампа, передает РБК.

Пелоси подчеркнула, что импичмент — очень сложная тема. «Нам не следует отправлять в отставку президента по политической причине. Но не следует и отказываться от импичмента по политической причине», — сказала она.

Кандидата в спикеры палаты представителей во время интервью спросили по поводу существующего закона о том, что действующему президенту не могут быть предъявлены обвинения. «Закон говорит о том, что если президент лишен своей должности, то ему могут быть предъявлены обвинения», — сказала Пелоси.

Она добавила, что очень сложно иметь дело с главой государства, который выступает против фактов и правды. По ее словам, ситуация может улучшиться, потому что Трампу придется столкнуться с палатой представителей, которую контролируют демократы.

Комментируя интервью, представитель Белого дома Кельянн Конуэй заявила, что Трампа не беспокоит возможный импичмент. По ее словам, об этом может говорить кандидат в спикеры палаты представителей, а президента больше беспокоят вопросы о безопасности и развитии инфраструктуры.

NBC отмечает, что даже если палате представителей США удастся добиться импичмента, то в любом случае вопрос дальше будет рассматриваться в сенате. Учитывая же тот факт, что его контролируют республиканцы, добиться отставки там будет непросто.