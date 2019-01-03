«Беларусбанк» продлил мораторий на выдачу кредитов на приобретение жилья 1 3.01.2019, 21:41

1,866

Крупнейший банк страны сохраняет введенные 8 ноября прошлого года условия кредитования недвижимости.

«Беларусбанк» озвучил, что учреждение сохраняет введенные 8 ноября прошлого года условия кредитования недвижимости. Проценты по кредиту в дальнейшем будут составлять ставку рефинансирования Нацбанка, увеличенную на 5%. Одновременно продолжается ограничение приема новых кредитных заявок на приобретение жилых помещений, а также на выдачу кредитов на потребительские нужды.

По сообщению банка потребительские кредиты в пределах кредитного конструктора сроком до 4,5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательства по кредитным договорам, также как и кредиты на недвижимость будут недоступны по 31 января 2019 года.

«Обращаем ваше внимание, что кредитование строительства и приобретения жилья с государственной поддержкой осуществляется банком в соответствии с ежегодным постановлением правительства Беларуси. Вопросы формирования политики в этой области находятся в компетенции Министерства архитектуры Республики Беларусь», – отмечается в заявлении банка.

Отсутствие возможности выдачи кредитов для населения крупнейшим банком страны обусловлено в том числе и отсутствием у банка дешевых денег.