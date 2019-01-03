Белый дом оценил потери экономики США от шатдауна 3 3.01.2019, 22:15

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Работа американского правительства частично приостановлена с 22 декабря.

Продолжающийся в США шатдаун — приостановка работы части правительственных ведомств из-за отсутствия финансирования — будет сокращать объем производства в стране на 0,1% каждые две недели простоя. Об этом заявил председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«По нашим оценкам, ВВП в первом квартале текущего года может снизиться примерно на десятую часть, если ситуация [с бюджетом] будет решена в ближайшие несколько дней», — сказал Хассет. Темпы экономического роста будут снижаться по мере продолжения шатдауна, добавил председатель совета.

«Я предполагаю, что будет действовать что-то вроде эмпирического правила — каждые две недели одна десятая часть [ВВП]», — заявил Хассет. Он объяснил, что экономические последствия шатдауна будут смягчены, поскольку уволенные госслужащие получат задолженность по зарплате только после урегулирования ситуации с бюджетом.

При этом часть экономических показателей все равно будет потеряна из-за приостановки работы правительственных учреждений, заметил Хассет. «Я не ожидаю серьезных экономических последствий, но исходя из того, что возникшая ситуация будет решена достаточно быстро», — подчеркнул председатель совета.

В третьем квартале 2018 года рост ВВП США составил 3,4% в пересчете на годовые темпы, передавал телеканал CNBC со ссылкой на данные Министерства торговли. Запасы страны увеличились на $89,9 млрд, а не на $86,6 млрд, как прогнозировалось ранее. Ожидается, что в четвертом квартале экономический рост замедлится из-за роста дефицита торгового баланса, слабых показателей на рынке жилья и расходов бизнеса на оборудование.

Шатдаун в США длится с 22 декабря из-за разногласий республиканцев и демократов по бюджету на следующий год, камнем преткновения стало строительство стены на границе с Мексикой. Республиканцы требуют выделить на эти цели более $5 млрд, демократы согласны только на $1,3 млрд. Прошедшая 2 января встреча президента США Дональда Трампа с лидерами демократов и республиканцев не увенчалась успехом, стороны продолжат переговоры 4 января.