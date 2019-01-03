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В Витебском районе обнаружены тела двух убитых женщин

  • 3.01.2019, 22:20
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Тела женщин обнаружены в одном из домов.

Тела двух убитых женщин обнаружены в одном из домов в Витебском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Instagram.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Работу на месте координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин, говорится в сообщении.


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