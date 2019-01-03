В Витебском районе обнаружены тела двух убитых женщин
- 3.01.2019, 22:20
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Тела женщин обнаружены в одном из домов.
Тела двух убитых женщин обнаружены в одном из домов в Витебском районе.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Instagram.
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В Витебском районе обнаружены тела двух женщин с признаками криминальной смерти. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Работу на месте координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Работу на месте координирует начальник УСК по Витебской области Владимир Шалухин, говорится в сообщении.