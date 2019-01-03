В Черногории начали давать гражданство в обмен на инвестиции 5 3.01.2019, 22:22

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По мнению властей, такая практика будет заметно способствовать экономическому развитию страны.

Черногория запустила программу предоставления гражданства иностранцам в обмен на инвестиции, которые будут сделаны в последующие годы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление черногорского правительства.

Программа предоставления гражданства иностранцам-инвесторам предполагает, что в течение следующих 3 лет черногорские паспорта получат около двух тысяч таких людей.

Для получения гражданства Черногории иностранец должен инвестировать €100 тыс. в проекты в менее развитых районах страны или € 250 тыс. - в более развитых приморских областях, или € 450 тыс. - в проекты в столице Черногории.

По мнению властей, такая практика будет заметно способствовать экономическому развитию Черногории. Этот шаг Подгорица анонсировала несколько лет назад.

Подобную "продажу" гражданства практикуют 13 европейских стран, в частности Мальта, Латвия, Португалия.