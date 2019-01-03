Когда на самом деле наступает Рождественская ночь? 3 3.01.2019, 22:38

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Фото с сайта wallpapercave.com

Белорусы, как и их близкие соседи, начинали год в разное время, но он колебался преимущественно вокруг дня весеннего равноденствия.

Окончание старого и начало нового года — почти неуловимая, мгновенная, даже какая-то виртуальная граница в координатах современного измерения времени. Бывает, так и хочется нажать на какую-то точку, чтобы остановить неумолимое ход-тиканье стенных часов, ухватить это мгновение-грань, зажать в кулак и подержать его хотя бы столько, пока успеешь загадать и проговорить про себя все желания и самые сокровенные мечты. А потом выпустить эту птицу в пространстве Вечности и пожелать новой встречи с ней ровно через год, пишет zviazda.by.

Наша современная жизнь становится настолько динамичной, мозаичный, а иногда хаотичной, что мы не успеваем (а может, и не хотим остановиться) глубоко и содержательно осмыслить свою жизнь, прожитый год, проанализировать то, что удалось и почему, подумать-порассуждать о будущем.

А как некогда встречали новый год наши предки? Чем они жили, на что надеялись, во что верили, чем радовали себя и свою душу в длинные зимние вечера?

Практически вся Европа в начале Х века начинала новый круговорот с праздника Рождества Христова. Исторические сведения, археологические материалы, многие произведения народной поэзии свидетельствуют о том, что белорусы, как и их близкие соседи, начинали год в разное время, но он колебался преимущественно вокруг дня весеннего равноденствия. Это могло быть на Авдотью-весновку (14 марта), 21 марта — в день весеннего равноденствия, 22 марта — на Сороки. На более поздних этапах начало года в разных регионах Беларуси не совпадало. Та территория, которая была в составе Речи Посполитой, с 1364 года праздновала рождение года 1 января. В восточной части Беларуси год начинался с весны, а затем с 1493 до 1700 года в соответствии с Византийской церковной традицией — 1 сентября. Надо отметить, что «книжный», церковный вариант летоисчисления не получил поддержки в среде простого народа. В 1700 году вышел приказ Петра Великого о праздновании начала года 1 января. Именно в это время отмечают Новый год все европейские народы и в наше время. Три столетия существования этой традиции на Беларуси оставили отпечаток в календарно-обрядовой поэзии. Те же волочебные песни зафиксировали традицию начинать новый годовой цикл с Рождества или Рождества Христова: «Святое Рождество заранее пришло, святое Василье на Новый год, а на Новый год поздравляется...»

В структуре всего рождественского цикла празднеств было три кутьи, которые чередовались с интервалом в одну неделю. Сначала отмечали Первую, Бедную, постная кутья, потом Богатую, Щедрую, наконец Третья кутья опять-таки была Постной и Водяной. Это чередование настолько продуманное, точно выверенное, что нам остается только удивляться мудрости наших далеких предков. Чтобы понять этот жизненно-природный ритм, нужно обратиться к схеме, на которой зафиксирован фрагмент народного календаря, который охватывал время в канун Рождества и идущий вслед за ними. Схема показывает, что Рождество явлеются своеобразным двухнедельным мостиком-переходом с Филиппового поста в Зимний Мясоед. Разве можно было после длительного и строгого воздержания от пищи животного происхождения сразу же перейти в Мясоед? Понятно — нельзя. Поэтому Рождество с его продуманной изменчивостью, последовательностью, пластичностью перехода — Постная — Богатая — Постная кутья — постепенно «выводили» человека из зоны длительного воздержания (поста) и так же неторопливо готовили («переводили») до времени активного потребления жирной пищи. Именно такой же последовательный, взвешенный, точно рассчитанный переход будет определять жизнь людей в промежутке времени между Мясоедом — Масленицей ( «мясо-пустом») и Великим постом.

Если вспомнить исторический диалог культур, который проходил в Беларуси на протяжении многих веков, то получилось так, что вместе с Первой Рождественской кутьей стали отмечать Рождество Христово, вместе со Второй кутьей — святое Василье, вместе с третей кутьей — Крещение, или Богоявление.

Ну а теперь давайте усвоим: белорусы-католики празднуют Рождество с 24 декабря до 6-7 января, православные белорусы — с 6 до 20-21 января.

Первая, постная, кутья и Рождество Христово празднуется белорусами-католиками 24-25 декабря, православными белорусами — 6-7 января.

Вторая, Щедрая, Богатая кутья и чествование святого Василия Кесарийского (в народе — святое Василье), а также Новый год празднуется белорусами-католиками 31 декабря — 1 января православными белорусами 13-14 января. Отсюда и название Старый Новый год.

Третья, Постная, Водяная кутья и Крещение празднуется белорусами-католиками 5-6 января православными белорусами — 18-19 января.

Таким образом, исторически точным является празднование первой Рождественской ночи вечером с 24 на 25 декабря, однако не будет нелепостью и то, когда долгожданные гости-ряженые придут к вам в дом вечером 7 января. Главное — чтобы ваш дом не обошли солнечное новолетие, свет, добро и счастье.