Нэнси Пелоси избрали спикером палаты представителей США 3.01.2019, 22:47

Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси является лидером демократов в палате представителей с 2003 года.

Конгрессмен Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей на 2019-2020 годы.

За поддержку кандидатуры Пелоси проголосовало необходимое большинство конгрессменов — 220 из присутствующих 431, передает CNN. В поддержку республиканца Кевина Маккарти высказались 192 человека, остальные проголосовали за других кандидатов, уточняет The Washington Post.

Против выдвижения Пелоси спикером выступала группа демократов-конгрессменов, которая считала, что партии нужно новое руководство.

Нэнси Пелоси 78 лет. Она является лидером демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007–2011 годах была спикером палаты представителей, затем снова возглавила фракцию демократов в палате.

Утром 3 января в США к работе приступил конгресс 116-го созыва, обновленный по итогам промежуточных выборов, прошедших в ноябре 2018 года. По их итогам демократы получили большинство в палате представителей, однако республиканцы сохранили за собой лидерство в сенате.