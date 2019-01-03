Гуренко: Сидим без контрактов, ждем принятия решения сверху 2 3.01.2019, 23:01

Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

Главный тренер минского «Динамо» заявил, что сам ничего не знает о ситуации с продажей клуба.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко вежливо отклонил просьбу корреспондента "Прессбола" об интервью по поводу будущего столичной команды. Специалист отметил, что сам толком ничего не знает.

- О чем говорить, если мы сами ничего толком не знаем? Сидим без контрактов, ждем принятия решения сверху. И очень надеемся, что ясность наступит как можно скорее. Жаль уходящего времени.