Когда белорусам ехать в Польшу на «закупы» 3.01.2019, 23:33

Фото: polsha24.com

Шопинг-календарь на январь-март.

Планируете закупы в Польше в ближайшие три месяца? Сверяйтесь с календарем, чтобы не приехать в «неторговый» день.

Итак, январе 6,13 и 20 числа будут нерабочими — все магазины будут закрыты. Сделать покупки удастся только 27 января, пишет «Вечерний Гродно».

Нельзя будет посетить магазины также 3,10 и 17 февраля. Это свободные от торговли воскресенья в Польше. За покупками можно будет отправиться только 24 февраля.

В марте ожидается ещё больше неторговых выходных: магазины будут закрыты 3,10,17 и 24 марта. Совершить покупки можно будет только 31 марта, сообщает сайт «Польша 24».

Напомним, запрет на торговлю вводится постепенно. В 2018 году рабочими оставались два воскресенья в месяц – первое и последнее. С 1 января 2019 года рабочим будет только одно воскресенье ежемесячно. С 2020 года запрет коснётся всех воскресений, за исключением семи ежегодно.

Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни (в случае, если основная деятельность – это торговля свежей выпечкой), кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, киоски, в том числе в почтовых учреждениях, аэропортах и на вокзалах, а также на магазины, в которых в этот день за прилавком будут находиться их владельцы.