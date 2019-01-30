Парламент Венесуэлы: Российский Boeing 777 прилетел за 20 тоннами золота из запасов страны 29 30.01.2019, 8:03

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Российский Boeing на стоянке аэропорта Майкетии

Фото: Reuters

Узурпатор Мадуро готовится к бегству?

Хосе Герра, депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы обвинил руководство Центрального банка Венесуэлы (BCV) в попытке вывезти из страны часть государственного золотого запаса. По его словам, золото собираются транспортировать на борту российского авиалайнера, который накануне приземлился в столичном аэропорту. Герра заявил об этом во время выступления в парламенте 29 января, сообщает «Голос Америки».

«Мы получили информацию от сотрудников BCV: Boeing 777, прилетевший из Москвы... сейчас находится на стоянке венесуэльского аэропорта. На его борту из страны собираются вывезти в Россию 20 тонн золота из государственного золотого запаса... Мы попросили руководство Центробанка объяснить, что происходит. Это золото не является собственностью Калисто Ортеги (глава ЦБ Венесуэлы), это общественное достояние. Национальная ассамблея заставит считаться с этим», - заявил депутат.

Dip. @JoseAGuerra denuncia que el avión B 777-200 que aterrizó anoche en Maiquetía procedente de Moscow, tendría como meta, trasladar 20 toneladas de oro desde Venezuela (BCV) hasta Rusia.



Al precio de hoy, esas 20 toneladas de oro, tienen un valor comercial de USD 841,200,000 pic.twitter.com/JxBPbTNwLA — Federico Black B. (@FedericoBlackB) 29 января 2019 г.

Пассажирский Boeing-777, принадлежащий российской авиакомпании Nordwind Airlines, приземлился в аэропорту Майкетии, в 20 км от Каракаса, вечером 28 января. По данным местных изданий, рейс Nordwind – внеплановый, этот перевозчик никогда не летал в Венесуэлу. Как сообщает Reuters, борт, прибывший вчера в Каракас, обычно используется компанией для чартерных рейсов в Юго-Восточную Азию. Вместимость самолета – до 400 пассажиров.

При этом, по данным российской «Новой газеты» на борту лайнера находятся только два состава экипажа. По прибытии самолет немедленно заправили, что, предположительно, свидетельствует о том, что Boeing готовят к экстренному вылету.

Правительство Николаса Мадуро, которого в США не признают легитимным лидером Венесуэлы, начиная с прошлого года пыталось вывезти из Великобритании 31 тонну золота. Власти Венесуэлы хранят в Банке Англии 15% государственного золотого запаса стоимостью около $1 млрд.

28 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признанный США, Канадой и многими странами Южной Америки новым лидером страны, попросил британского премьер-министра Терезу Мэй запретить репатриацию венесуэльского золота.

Лидер оппозиции назвал запрос Мадуро «незаконной транзакцией» и напомнил, что это золото будет использовано «нелегитимным и клептократическим режимом Николаса Мадуро для репрессий... против венесуэльского народа». Банк Англии, не зависящий от британского правительства, решил отказать Мадуро в его просьбе.

Депутат Герра напомнил коллегам, что самолет из Москвы прибыл в Каракас почти сразу после отказа Лондона отдать золото. По словам парламентария, который ранее возглавлял в Центробанке отделение по экономическим расследованиям, сейчас в хранилищах BCV в Каракасе хранятся около 150 тонн золота.