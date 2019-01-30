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Кому Лукашенко отдал 24 гектара земли из ландшафтной зоны Минска?

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  • 30.01.2019, 8:13
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Фото: tut.by

Стало известно о письме на имя диктатора.

Вчера СМИ писали о том, что Лукашенко отдал 24 гектара ландшафтно-рекреационной зоны в районе Новинок под строительство жилья и школы. А теперь журналисты tut.by узнали, какая организация освоит эту землю, и как сейчас обстоят дела на площадке.

Из состава ландшафтно-рекреационной зоны указом президента изъяли участок в районе улицы Полины Меделки. По факту это сельхозземли, наполовину поросшие бурьяном. Тут построят многоэтажки, школу и проложат улично-дорожную сеть. Застройка предполагается высокоплотной — 6−7 тысяч квадратных метров на гектар.

Как рассказало tut.by несколько источников, эту территорию будет осваивать государственное объединение «Минскстрой». Оно выступает заказчиком строительства.

Примерные границы участка. Изображение: «Яндекс. Карты»

— Письмо [на имя Лукашенко] было, и согласие [Лукашенко] было, — говорит о выделении земли один из собеседников портала.

По его данным, дома будут строить из материалов производства Завода эффективных промышленных конструкций, входящего в структуру «Минскстроя». Это означает, что, скорее всего, жилье будет панельным. Сейчас же эта площадка задействована под выгрузку снега и выглядит вот так.

Отметим, что сельхозземли на Долгиновском тракте скоро будет осваивать еще один крупный государственный застройщик — ОАО «МАПИД». Речь идет о двух участках для строительства двух-трехэтажных домов и коттеджей.


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