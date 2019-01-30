В американский Конгресс внесен «акт Родченкова» 1 30.01.2019, 8:21

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ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

США будут строго наказывать допинг во всех соревнованиях, где затрагиваются американские интересы.

Республиканцы и демократы внесли во вторник, 29 января, в обе палаты Конгресса США законопроект, получивший название "акт Родченкова" в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, сообщает dw.com.

Законопроектом предлагается криминализация допинговых нарушений во всех соревнованиях, где они могут затронуть американские интересы.

"Мы знаем из собственного опыта, что недостойное поведение российских коррумпированных властей требует строгости. Если отреагировать чем-то меньшим, чем этот закон, то это будет воспринято только как поощрение. Реакция WADA и Международного олимпийского комитета безнадежно отстает от необходимых мер", - заявил сенатор Шелдон Уайтхаус. "Настало время наказать Россию за ее обман серьезными штрафами", - добавил он. В качестве санкций предлагаются штрафы в размере до 1 миллиона долларов, а также тюремное заключение сроком до десяти лет.

WADA проявило мягкость

WADA 22 января оставило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия своему кодексу. Таким образом WADA подтвердило свое принятое в сентябре 2018 года решение вернуть РУСАДА статус соответствия, которого российское агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала.

WADA не лишило РУСАДА статуса соответствия даже несмотря на то, что российская сторона не предоставила в срок - до 31 декабря 2018 года - доступ к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории. Экспертам WADA удалось скопировать базы данных только в середине января.

Ассоциация национальных антидопинговых организаций (NADO) раскритиковала этот шаг. "WADA приняло решение нарушить график выполнения проверки РУСАДА, что позволило отвлечь внимание от истинных преступников (обширная государственная допинговая программа) и истинных жертв (чистый спорт и атлеты, которых затронули российские махинации)", - говорится в сообщении NADO от 24 января.