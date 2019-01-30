«Берут кровянку и ливерку»: как отличаются цены на продукты в Минске и райцентре 15 30.01.2019, 8:29

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Иллюстрационное фото

Жители регионов экономят на питании.

Сайт tut.by посмотрел, как отличаются цены на продукты в райцентре Любань и Минске.

За месяц цены на столичном Комаровском рынке, как и в минских магазинах, на многие продукты подросли. Заметно подорожали овощи. К примеру, перцы месяц назад во многих местах продавали по 4 рубля за кило. Теперь даже за 5 нужно искать. Капуста подорожала на 20 копеек, картошка на 9. А вот фрукты некоторые стали дешевле. Мандарины продают от 2 рублей, хурму — от 1,3, груши - по 3 рубля, апельсины - по 2,5.

Цены на мясо и птицу остались прежними — здесь никаких изменений. Зато сыры подорожали на пару десятков копеек. К примеру, «Российский» стоил 9 рублей за кило, а сейчас — 9,5.

А как отличаются цены в Любанском районе — самом бедном по итогам декабря в Минской области?

Для подсчетов мы взяли средние цены по магазинам райцентра на 28 января. Стоит отметить, что почти все они ниже чем средние по Минску. Скажем, помидоры там можно купить по 4,2 рубля, а в Минске в среднем по 5. Белорусские яблоки в райцентре продают по 1 рублю, колбасу по 18,4, сыр по 9,2. Дороже обойдется там куриное бедро — кило стоит 5,23 рубля, огурцы — 5,6 рубля, бананы — 2,3.

Люди, живущие в райцентре, отмечают, что большая часть горожан покупает «что подешевле», то есть «Медовую» колбасу, грудинку, сыр берут немногие.

— В шесть вечера, когда иду с работы, в магазине возле моего дома обычно очередь. Наблюдаю, что покупают люди. Многие берут кровянку, колбасы в кольце, ливерку, рулеты из птицы и сальтисоны. Молоко, любанский хлеб — он дешевле других. Это продуктовая корзина большинства. Некоторые покупают колбасы за 16−18 рублей по пол палочки. Берут пирожные, печенье, — рассказывает одна из жительниц города. — Многих дорогих продуктов — колбас, сыров, которые продают в Минске, у нас даже в ассортименте нет. Сыр по 14 рублей для наших людей уже очень дорого.