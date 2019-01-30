«Верховный суд» Мадуро заморозил счета Гуайдо и запретил ему покидать страну 4 30.01.2019, 8:33

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Фото: TSJ Venezuela via Twitter

Диктатор пытается начать «расследование» против временного президента Венесуэлы.

Верховный суд Венесуэлы запретил временному президенту страны Хуану Гуайдо выезжать за пределы республики и постановил заблокировать доступ к его банковским счетам, сообщает nv.ua.

"Верховный суд в решении №1 от 29 января постановил следующие меры в отношении Хуана Херардо Гуайдо Маркеса: запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования; запрет на продажу активов, находящихся в собственности, а также блокирование доступа и заморозка банковских счетов и/или любых других финансовых инструментов на территории Венесуэлы", - написал глава Верховного суда Майкель Морено в своем Twitter.

2/3 Prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación; prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano pic.twitter.com/x8IzTCsw2k — Maikel Moreno (@MaikelMorenoTSJ) 29 января 2019 г.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что в отношении Гуайдо начали предварительное расследование.

В СМИ также появилась информация, что Сааб требует запретить Гуайдо, объявившему себя временным президентом, выезжать из страны.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.