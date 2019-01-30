«Брал Ford Transit в аренду на шесть дней, а вернул через два месяца» 1 30.01.2019, 8:45

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Фото: onliner.by

Предприниматель рассказал об уловках в сфере проката автомобилей.

Об интересном клиенте сообщили в редакцию Onliner прокатчики автомобилей: мужчина берет в аренду машины, вовремя не возвращает, образовавшуюся задолженность не компенсирует. Как нередко бывает в подобных случаях, правоохранительные органы в действиях клиента состава преступления не обнаруживают. На этой стадии многие забывают о досадном недоразумении. Однако Сергей Беляк, предоставивший в аренду микроавтобус, не из таких: «Готов идти в суд, требовать возмещения в каких угодно инстанциях». Предприниматель выяснил, что на клиента жаловались другие коллеги, а еще тот берет предоплату за доставку запчастей, автомобилей, стройматериалов, бытовой техники, но не всегда выполняет условия договора.

«Взял автомобиль на 6 дней, а вернул через 57»

Предприниматель Сергей Беляк профессионально занимается прокатом автомобилей. В его парке — около двух десятков машин, в том числе четыре микроавтобуса. Клиентами становятся разные люди. Кто-то едет на заработки, кто-то — отдыхать.

— В тот раз все начиналось по стандартной схеме — в конце июля прошлого года к нам обратился мужчина (назовем его по инициалам — С. О. — Прим. Onliner), который хотел арендовать Ford Transit, — рассказывает предприниматель. — Как я понял, ему надо было съездить в Познань (Польша) за строительными материалами и бытовой техникой. Изначально речь шла о шести днях аренды, что было указано в договоре.

Через два дня после начала аренды раздался звонок с польского номера. Это был клиент, взявший напрокат Ford. Мужчина сообщил, что микроавтобус, не доехав до Познани 60 километров, будто бы заглох и не заводится.

— В техническом состоянии автомобилей мы уверены, но в дальней дороге случается всякое, — признает Сергей Беляк. — Предложили вызвать эвакуатор, чтобы доставить машину на автосервис для диагностики. Но арендатор отказался. Ответил, что, вероятно, проблема в зажигании. Мол, приедет его друг, который занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей, и они вместе разберутся.

Тот самый Ford Transit, переданный в аренду в июле 2018-го

На следующий день, по словам предпринимателя, стороны вновь созвонились (связь поддерживали через Viber). Арендатор сообщил, что поврежден патрубок системы охлаждения и он устранил неисправность. Однако обнаружил другое: не работает ближний свет фар, стоп-сигналы, подтекает рулевая рейка.

— Мы снова предложили клиенту обратиться на станцию техобслуживания — в случае подтверждения неисправностей готовы были компенсировать ремонт, — утверждает предприниматель. — Однако мужчина опять отказался. Пообещал все исправить самостоятельно, но попросил снизить арендную плату, поскольку «не успел купить все позиции из-за неисправностей автомобиля».

Прокатчики решили, что раз есть их вина, то нужно пойти навстречу клиенту. Решено было сделать скидку и не учитывать дни простоя в качестве аренды.

Однако история на этом не закончилась. Машина по-прежнему находилась в Польше, клиент был на связи, но вести приходили все тревожнее и тревожнее. Так, с микроавтобусом, по словам арендатора, случилась очередная поломка: потек насос гидроусилителя, и мужчина ждал, когда привезут запчасть из другого города. Вновь простой...

— Наконец в середине августа, спустя три недели после начала аренды, Ford пересек белорусскую границу, — восстанавливает хронологию Сергей Беляк. — Нам удалось дозвониться до клиента лишь на следующий день, но оказалось, что он вновь уехал в Познань. Причина? По его словам, «привезли новую позицию, которую дозаказали».

Как говорит предприниматель, он регулярно слышал обещания о том, что за долг перед ним рассчитаются. Однажды некая девушка в самом деле привезла 200 рублей, а через неделю передала такую же сумму.

На тот момент стоимость аренды составляла 800 рублей с учетом скидки, обращает внимание наш собеседник.

Между тем наступил сентябрь, а автомобиль до сих пор не был возвращен. В машине установлен GPS-трекер, однако связь с ним пропала в первый же день аренды.

У Сергея Беляка нет доказательств, что имело место стороннее вмешательство, и он не спешит предъявлять обвинения: «Не исключено, что возникла проблема с оператором».

Однако этот факт тоже навел на определенные мысли.

О дальнейших передвижениях автомобиля приходилось судить по словам арендатора: 11 сентября он выдвинулся в сторону Беларуси, 13-го находился на границе, 14-го проводилась растаможка товара.

Разумеется, предприниматель отдавал себе отчет, к чему приведет эта ситуация: «Я неоднократно предупреждал арендатора, что если он не рассчитается и не погасит задолженность, мне ничего не останется, как подать заявление об угоне машины».

— Автомобиль был возвращен только вечером 19 сентября, — рассказывает Сергей Беляк. — Был составлен новый договор — по фактическому числу дней аренды. С учетом 50%-ной скидки вышла сумма в 1480 рублей. Денег у арендатора при себе не было. Мужчина объяснил, что товар не растаможен. Как только все процедуры будут завершены и с ним рассчитаются его покупатели, он вернет долг.

«Во время разбирательства выяснилось, что стройматериалы и бытовую технику он покупал не для себя, а оказывал услуги как ИП»

Когда приемка автомобиля была практически завершена, Сергей Беляк обратил внимание на повреждение крыши Ford. Арендатор заверил, что не знает, как это произошло, однако вину не отрицал. Ему предложили компенсировать 250 рублей за ремонт.

— Ну а затем произошла классическая история: когда я звонил С. О., он просил перенести дату расчета на завтра, на следующий день повторял просьбу и так далее. Крайним сроком расчета было названо 1 октября, но и тогда денег я не получил, — подытоживает предприниматель. — А когда я сообщил, что напишу заявление в милицию, С. О. пообещал натравить на меня своего адвоката.

Прокатчики установили, что С. О. проехал на Ford 11 тысяч километров, хотя уверял, дескать, «автомобилем практически не пользовался, поскольку тот постоянно ломался».

— После получения машины ее сразу отправили на СТО, чтобы проверить состояние, — продолжает собеседник. — Выяснилось, что ни насос гидроусилителя, ни рулевая рейка не менялись — даже болты были закоревшими. А вот патрубки оказались пережатыми, один из них был перемотан изолентой. Механики обнаружили также подтекание масла гидроусилителя, то есть некие манипуляции с автомобилем производились. Создалось ощущение, что для видимости.

21 исполнительное производство

Как говорит Сергей Беляк, сразу после появления проблемы с клиентом он стал собирать о нем информацию: «По паспортным данным (указаны в договоре) из открытых источников удалось выяснить, что у него имеется ряд задолженностей. За 2017—2018 годы возбуждено 21 исполнительное производство, в том числе по взысканию неоплаченных штрафов, судебных расходов, налогов, иных обязательств».

Предпринимателю удалось найти двух коллег-прокатчиков, которые ранее уже сталкивались с данным гражданином. Характерно, что во всех случаях он брал в аренду именно микроавтобусы.

— У одного из них С. О. в сентябре 2015 года арендовал автомобиль на три дня и вернул также с большим опозданием — лишь через 18 дней, окончательно не расплатившись за аренду, — говорит Сергей Беляк. — Коллега дошел до суда.

В декабре 2016 года было принято решение взыскать в пользу предпринимателя, который предоставил машину в аренду, 1605 рублей. В эту сумму вошли задолженность по договору, проценты за пользование чужими деньгами, компенсация за устранение недостатков арендованного имущества, юридические услуги и госпошлина.

Однако вернемся в 2015 год. В конце ноября С. О. вновь арендует автомобиль — еще у одного предпринимателя. На этот раз речь идет о Volkswagen Crafter. Повторилась прежняя история: при возвращении машины мужчина опять-таки не расплатился полностью. Объяснил, что нет средств...

— Похоже, человек действует по стандартной схеме, — предполагает Сергей Беляк. — Иначе я не понимаю, как, не рассчитавшись за прежнюю аренду, в здравом уме он вновь берет автомобиль напрокат.

На одном из сайтов отзывов наш собеседник обнаружил шесть негативных сообщений, касающихся С. О. Пользователи жаловались на то, что он брал деньги на покупку машин, запчастей, но не доставлял их.

В частности, один из отзывов оставил владелец Peugeot 406, который решил заменить салон автомобиля. Найдя объявление С. О., он связался с ним по Viber. Стороны договорились о заключении договора, была названа сумма в 600 рублей — именно столько составила и предоплата.

Как говорит хозяин машины, в оговоренный срок заказ он не получил. Позже узнал, что из себя представляет посредник, и потребовал возврата денег. Дело дошло до заявления в милицию. Лишь через несколько месяцев автовладельцу позвонили из УВД и предложили забрать средства.

Сергей Беляк просит отозваться всех пострадавших от действий С. О.

«Намерен добиваться возбуждения уголовного дела по статье „Мошенничество“. А параллельно — обращаться в суд»

Если для владельца Peugeot история взаимоотношений с С. О., можно сказать, завершилась благополучно (салон ему все-таки доставили другие люди), то предприниматель Сергей Беляк только готовится к своему «сражению»:

— До 1 октября была договоренность, что образовавшаяся задолженность будет возвращена. Я терпеливо ждал, но даже на следующий день арендатор не вышел на связь, не поднимал телефонную трубку и на сообщения в Viber не отвечал. Тогда я предупредил о планах обратиться в правоохранительные органы и наконец получил реакцию.

«С. О. сообщил, что в таком тоне разговаривать с ним не стоит, иначе он обратится к своему адвокату»

В ноябре 2018 года предприниматель передал заявление в РУВД. А через месяц получил предсказуемый ответ: сложившиеся между сторонами отношения носят гражданско-правовой характер и подлежат разрешению в суде.

Но прежде Сергей Беляк обратился в ГУВД Мингорисполкома. Он намерен добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». А параллельно — обращаться в суд.

С. О.: я уже все сказал в милиции

Как обычно в таких ситуациях, мы предложили высказаться второй стороне — самому С. О. Однако от комментариев он отказался, лишь сообщив:

— Все, что нужно было, я сказал в милиции.

Комментарий юриста: граждане редко обжалуют отказы через суд

За комментарием по поводу этой ситуации мы обратились к юристу Татьяне Ревинской. Вот что она сообщила:

«Нередко по результатам проверки по заявлению гражданина о возбуждении уголовного дела принимается отрицательное решение (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела). В то же время уголовно-процессуальный закон предусматривает несколько способов обжалования такого решения. Так, право обжалования действий и решений органа, ведущего уголовный процесс, предусмотрено статьей 138 Уголовно-процессуального кодекса.

С жалобой на решение органа уголовного преследования об отказе в возбуждении уголовного дела следует обращаться в прокуратуру или в суд по месту расследования уголовного дела либо рассмотрения заявления или сообщения о преступлении, а на решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела — к соответствующему начальнику следственного подразделения.

Как правило, граждане обжалуют ответы в прокуратуру, а свое право на обжалование в судебном порядке используют крайне редко. Тем не менее такой способ защиты своих нарушенных прав является эффективным.

В суде можно заявить ходатайство, задать вопросы о качестве следственной проверки и потребовать отмены принятого по заявлению решения, при несогласии — обжаловать решение суда в вышестоящий суд. Срок рассмотрения жалобы в суде — 10 суток (ст. 142 УПК).

Поэтому рассмотрение жалобы в суде на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела обеспечивает наиболее быстрое (оперативное) ее разрешение.

Случаи необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела — к сожалению, явление нередкое. Однако проявление настойчивости может привести к успеху в достижении желаемого результата.

При этом следует отметить, что обжалование постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не препятствует предпринимателю Сергею Беляку обратиться в суд о возмещении ущерба в порядке гражданского производства».

Рост конкуренции на рынке арендных автомобилей приводит к вынужденному повышению рисков. Судите сами: за последнее время подобных инфоповодов стало намного больше — пьяные покатушки на каршеринговых машинах, угон взятых в аренду «бюджетников»... А теперь еще и несвоевременный возврат автомобиля и неоплата услуги по «внезапно увеличившемуся сроку его использования».