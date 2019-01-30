США предупредили Каракас о последствиях в случае преследования Хуана Гуайдо 30.01.2019, 8:53

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Хуан Гуайдо

Фото: Reuters

Решения нелегитимных судей Мадуро не имеют силы.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил генерального прокурора Венесуэлы о возможных «серьезных последствиях» после того, как тот потребовал от верховного суда Венесуэлы не разрешать лидеру оппозиции Хуану Гуайдо покидать страну, сообщает «Голос Америки».

«Мы осуждаем угрозы не обладающего легитимностью бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес Хуана Гуайдо», – написал Болтон в «Твиттере». Он добавил, что последствия, о которых идет речь, станут ударом по тем, кто пытается подорвать демократию и нанести вред Гуайдо.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы призвал суд блокировать банковские счета Гуайдо и начать уголовное расследование деятельности лидера оппозиции против социалистического правительства Николаса Мадуро.

Позже подконтрольный Мадуро Верховный суд Венесуэлы заморозил счета Гуайдо и запретил ему покидать страну.

США передали лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроль над рядом активов, которые находятся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков, сообщил во вторник Госдепартамент.

Выданная в пятницу сертификация распространяется на некоторые активы на счетах, принадлежащих правительству Венесуэлы и ее центральному банку. «Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы в интересах венесуэльского народа», – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Роберта Палладино.

Гуайдо, провозгласивший себя легитимным президентом страны, заявляет, что верит в возможность мирной передачи власти в Венесуэле.

«Мы должны оказать большое давление на диктатора, чтобы он ушел и можно было сформировать временное правительство и провести свободные выборы», – заявил Гуайдо в интервью CNN, которое вышло в эфир во вторник утром.

Накануне США усилили давление на правительство Венесуэлы, введя санкции в отношении государственной нефтяной компании PDVSA.

В администрации Трампа заявляют, что санкции введены с целью защиты активов в интересах венесуэльских граждан. Власти США признали Гуайдо временным лидером страны и назвали недавние выборы в Венесуэле нелегитимными.

Во вторник вице-президент США Майк Пенс встретится в Белом доме с Карлосом Альфредо Веккьо, которого Гуайдо назначил поверенным в делах Венесуэлы в США.

Анонсированные в понедельник санкции предусматривают заморозку всех активов PDVSA, находящихся в юрисдикции США, а также запрет на ведение дел с компанией для американских граждан.

Базирующееся в США дочернее предприятие PDVSA, Citgo, которое занимается переработкой венесуэльской нефти и продает бензин под одноименным брендом в США, продолжит работу в обычном режиме, однако все заработанные компанией средства будут размещены на заблокированном счете.

Мадуро обвиняет США в попытках «похитить» Citgo у Венесуэлы.

«Я дал главе PDVSA конкретные указания принять политические и правовые меры в США и международных судах для защиты имущества и активов Citgo», – заявил он, выступая по телевидению.

Венесуэльский лидер также требует, чтобы его американский коллега «держался подальше» от Венесуэлы, предупреждая, что, если в стране начнется насилие, то «кровь, которая может пролиться в Венесуэле», окажется на его руках.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Мадуро и его союзники давно использовали государственную нефтяную компанию для хищений и коррупции. По его словам, Венесуэла богата нефтью и ее граждане не должны страдать от экономического кризиса и нехватки продовольствия и топлива.

PDVSA является главным источником дохода страны, а нефтяная промышленность Венесуэлы давно зависима от США.

По словам Мнучина, Венесуэла может рассчитывать на смягчение санкций, когда контроль над компанией будет передан Гуайдо.

Гуайдо призывает венесуэльцев провести мирную двухчасовую акцию протеста в среду, потребовав, чтобы вооруженные силы «встали на сторону народа». Он предлагает амнистию всем военнослужащим, которые поддержат его движения и отрекутся от социалистического правительства Мадуро.

Мадуро, наблюдая в воскресенье за ходом военных учений с участием военной техники российского производства, подчеркнул, что вооруженные силы по-прежнему на его стороне.

Он заявил, что хочет мира, но при этом назначил на февраль новые учения. По словам президента, они станут «самыми важными в истории Венесуэлы».