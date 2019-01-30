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Сестра белоруса, погибшего в милицейской машине, будет бороться за правду

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  • 30.01.2019, 8:59
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Архивное фото svaboda.org

Проводивший задержание участковый получил новую звездочку на погоны.

Истекают два месяца со дня смерти жителя Несвижского района Сергея Абрамовича, который, по официальной версии, повесился на шнурке в милицейском автомобиле. Участковый Евгений Додь, проводивший задержание, получил новую звездочку на погоны, хотя Следственный комитет еще не закончил проверку, сообщает «Белсат».

А сестра погибшего подозревает, что Сергей Абрамович умер вовсе не от шнурка. Слишком много в этом деле подозрительных моментов.

«Подписал ее дорогой сестренке Иночке в день рождения с наилучшими пожеланиями Сергей. То есть все, что осталось», – плачет Инна Русак. В руках женщины – картина, нарисованная ее братом Сергеем Абрамовичем. Ровно два месяца назад после ссоры с отцом брата задержала милиция. Но до участка его живым не довезли. Официальная версия – мужчина повесился в милицейской машине на 46-сантиметровым шнурке от своего сапога. Вместе с тем медицинская экспертиза обнаружила во внутренних органах остатки желчи.

«Она не может попадать в органы сама по себе. Если был какой-то удар, то тогда да», – говорит Инна Русак.

Выдать сестре копию экспертизы отказались. Так же отказываются в милиции и полностью показать видео с регистратора, который был в автомобиле. Инне позволили посмотреть только фрагменты записи. Но момента смерти на них нет, и вопросов после просмотра возникло еще больше.

«Меня еще беспокоит то, что выезд из Затурьи, где они проверяли этого поднадзорного, был в 17:05, а время смерти стоит 18:31. То есть до места смерти, до Погулянки, там буквально минут 20. Это если ехать не спеша».

Инна задается вопросами: почему ее брата везли в участок более часа и что с ним происходило в это время?

Ответов милиция не дает. Зато в январе милиционеры Несвижского района получили ряд наград и повышений, цитата, за безупречную службу. В том числе повысили до старшего лейтенанта и Евгения Додя, который задерживал Сергея Абрамовича.

«У нас служебная проверка по этому делу завершена. Никаких претензий по этой причине у нас к сотруднику Додю не возникло. Очередное специальное звание ему присвоили в связи со сроком по выслуге. Поэтому я здесь не вижу никакой проблемы», — комментирует дело Евгений Сачек из пресс-службы УВД Миноблисполкома.

Следственный комитет свою прoверку продлил еще на 15 дней. Следствие все же склоняется к тому, что милиционеры допустили халатность. В Несвиже многие признают особое положение правоохранителей:

«Я в это не верю, что наградили. Такого не может быть. Это какая-то байка!»

«Я не могу вам объективно ответить на этот вопрос, так как с подробностями не знаком».

«Его повысили до окончания разбирательства? Вообще такого не должно быть».

«Милиция, самые понимаете. У нас тот прав, у кого больше прав».

«А что нам остается? Милиция – это те люди, которые нас оберегают. И нас, и наших детей».

Журналисты пытались получить комментарий и от уже старшего лейтенанта Евгения Додя, и позвонили на его служебный телефон, поданный на официальном сайте.

— Додя телефон совсем другой.

— А какой? Подскажите, пожалуйста.

— Он теперь женится и в отпуске, – ответил человек, представившийся Василием Григорьевичем.

По мнению правозащитников, милиционеры в любом случае должны были не идти на повышение, а как минимум быть временно отстраненными от службы.

Инна Русак собирается бороться до конца. Говорит, если до 15-го февраля Следственный комитет не начнет уголовного дела, будет обращаться с письмом к Лукашенко.


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