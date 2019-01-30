Евросоюз намерен упростить выдачу краткосрочных виз 7 30.01.2019, 9:08

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Фото с сайта eurostiri.eu

Новые правила коснутся граждан более 100 стран.

Европейский совет и парламент предварительно согласовали новый визовый кодекс, который упростит выдачу разрешительных документов для краткосрочных поездок в Евросоюз. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Новые правила коснутся граждан более 100 стран, которые намерены въехать в ЕС на срок до 90 дней в течение периода действия визы в 180 дней. Основной целью реформы является упрощение поездок в ЕС для туризма, торговли и ведения бизнеса. Одновременно власти ставят задачу предотвратить нелегальную миграцию и укрепить внутреннюю безопасность ЕС. Поэтому выдача виз будет напрямую увязана с миграционной политикой.

Заявления на получение визы должны быть поданы в период от шести месяцев (вместо текущих трех) до 15 дней до предполагаемой поездки, моряки смогут делать это за 9 месяцев до путешествия. При этом визовая пошлина увеличится с 60 до 80 евро с возможной скидкой для лиц младше 18 лет. Дети до 6 лет, студенты и ученые будут по-прежнему освобождены от визового сбора. Также преференции получат артисты и спортсмены высокого уровня. Люди, совершающие частые поездки, смогут рассчитывать на многократные визы.

Правила могут быть дополнительно адаптированы для конкретной страны в зависимости от того, насколько она сотрудничает с властями ЕС — речь идет прежде всего о реадмиссии незаконных мигрантов. Соответствующая оценка будет ежегодно проводиться Европейской комиссией.

Достигнутое неформальное соглашение должен утвердить голосованием комитет Европарламента по гражданским свободам. Затем за него проголосуют на пленарной сессии ЕП, после чего оно поступит на окончательное утверждение в Совет ЕС.

Изменения в визовом кодексе вступят в силу через 6 месяцев после публикации в «Официальном журнале» ЕС.

Сейчас визы на въезд в страны ЕС требуются от граждан 102 государств, в том числе и Беларуси.