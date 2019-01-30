Откровения «перекупа»: Хороших машин все меньше, а пробеги скручены у 90% авто 4 30.01.2019, 9:23

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ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Белорус рассказал о все тонкостях рынка б/у автомобилей.

Практически каждый автомобилист хоть раз в своей жизни сталкивался с так называемыми "перекупами". Но о том, как на самом деле работают те, которых многие не любят, знают единицы.

Обо всех тонкостях профессии, заработках и убытках, неадекватных продавцах и требовательных покупателях ABW.BY рассказал Леонид. Он уже не первый год занимается продажей автомобилей и изнутри знает, как работает эта "кухня". Спойлер: а еще вы узнаете, где даже "перекупы" не хотят покупать машины.

Практически ничего не делая, сейчас не заработаешь

- Сейчас не то время, когда можно купить машину на рынке в Бресте или Гродно и в следующие выходные продать ее в Минске на 2-3 сотни долларов дороже, практически ничего при этом не делая. Такая схема работала где-то до 2013-2014 годов. Смотрели газеты, интернет. В будни за машинами оправлялись на площадку осмотра ГАИ. Покупали как местные автомобили, так и свежепригнанные. Когда машин из Европы везли много, "на ГАИ" можно было найти интересный вариант. Многие перегонщики с радостью продавали только привезенные авто - пригоняли специально для продажи "перекупам". Пусть с меньшим заработком, зато быстро и без хлопот такие варианты спокойно можно было брать. С некоторыми из таких "пригонов" налаживались партнерские и даже дружеские отношения. "Перегоны" и "перекупы" нередко помогали друг другу продать машину. Сегодня ты "подогнал" клиента и получил свое вознаграждение, завтра помогли тебе, и уже ты благодаришь коллегу.

Работа не для каждого

"Перекуп" все время должен крутиться: что-то делать, что-то искать. Эта работа не для каждого. Многие просто не выдерживают такого ритма, устают от постоянной суматохи и нестабильности и сворачивают "бизнес".

Один знакомый "перекупом" стал совершенно случайно. Было это еще в те времена, когда газеты были не менее популярными, чем интернет. Человек работал в редакции газеты "Из рук в руки". Видел объявления еще до того, как газета выходила в тираж. Мог раньше всех позвонить продавцу и первым выехать к осмотру. За то время, пока газеты были в тренде, он успел неплохо заработать на этом деле.

"Перекупы" бывают разные, или Классификация "перекупа"

Многие, как и все, ходят на работу, а чтобы заработать лишнюю копейку, занимаются машинами. У таких "перекупов" в обороте обычно одна-две машины. Некоторые из них и вовсе специализируются буквально на двух-трех моделях. Знают, на что нужно обратить внимание, какие "болячки" конкретно у этой модели.

С наступлением кризиса в рядах "перекупов" начали встречаться и ремонтники. Народ стал меньше следить за машинами, соответственно работы у тех, кто их ремонтировал, стало меньше, особенно у покрасочников. Чтобы не сидеть без работы и заработков, некоторые ремонтники бросились в "перекупы". Есть работа - делают чужую машину, нет - занимаются своей.

Встречаются также владельцы мелких "разборок", реже - магазинов автозапчастей. Разборщики ведь умеют не только разбирать, но и собирать машины. Но покупают они только те автомобили, на которые у них есть запчасти.

Раньше ремонтники и авторазборщики среди "перекупов" встречались редко, но кризис заставил и их искать дополнительные источники заработков.

Ежедневный мониторинг

Идеального рецепта по поиску машин нет. В основном охота идет в интернете. Ежедневно просматриваем объявления, что появилось нового, на какую машину снизили цену. Хорошие варианты продаются в течение нескольких часов. Оперативность - одно из важнейших качеств "перекупов". Время на раздумья мало, нужно хорошо ориентироваться в ценах как на машины, так на ремонт и запчасти.

Так сложилось, что "перекупов" многие, мягко говоря, не любят, но, поверьте, рядовые продавцы и покупатели ничем не лучше.

В объявлениях и по телефону машины у всех если не в "идеальном", то в "очень хорошем" состоянии. А приезжаешь смотреть - волосы дыбом встают! Как можно было так добить машину? Часто ездишь впустую. Нужно ведь понимать, что "перекупы" стараются найти машину хоть и с зазором, но все-таки более-менее "живую".

Осматриваешь машину, рассчитываешь, выгодно ли будет ее поднять с колен. Много машин в таком состоянии, что даже дешево брать смысла нет. Бывает средняя цена на машину 3000 долларов, а продают за 1500, но там от машины ничего живого не остается, в ремонт придется вложить те же 1500, а то и все 2000 долларов. На таких машинах, кроме "геморроя", ничего не заработаешь. Тенденция такова, что с каждым годом все сложнее найти приемлемый вариант, один хлам.

"До ДТП была в идеальном состоянии"

Когда люди продают аварийные авто, то в 99 процентах случаев пишут, что до ДТП машина была "в идеале". Но все понимают, что любое авто не на ходу - лотерея. Сделаешь кузов, поставишь на ход, сел проехать, а в машине подвески нет, стучит-гремит. И начинаешь все перебирать. Несколько раз попадались варианты с проблемными КПП: передачи включаются с хрустом или третьей нет, хозяин так и ездил. При продаже, естественно, о проблемах с КПП ни слова…

Потом приезжаешь снимать с учета, говоришь о выявленных болевых точках, а тебе в ответ: "Можно подумать, что вы, "перекупы", честные…"

Встречаются и те, кто нормально относится к "перекупам". Осматриваешь машину и понимаешь, что перед продажей человек и ошибки "погасил" и заодно пробег "отмотал". Разговариваешь, некоторые признаются и говорят: "Ну вы же сами все понимаете".

В Беларуси пробеги скручены, наверное, у 80-90 процентов машин, у многих даже несколько раз. Чаще пробег отматывают сами хозяева. У нас ведь почти все машины в продаже с пробегами до 300-400 тысяч. И это несмотря на то, что машине 20-25 лет. А некоторые и вовсе ставят пробег 200 тысяч, будто на машине все 20 лет "бабушка к внукам по выходным ездила". Хуже, чем в Беларуси, ситуация с пробегами, наверное, только в России. Там вообще любят ставить смешные пробеги.

Дополнительные источники

Как правило, найти в интернете интересный вариант сложно… Приходится задействовать дополнительные источники, сотрудничать с эвакуаторщиками, ремонтниками и разборщиками. Именно таким способом получается купить неплохой автомобиль по выгодной цене. Естественно, "информаторы" за спасибо не работают, 50-100 у.е. надо отдать за наводку. А не будешь "благодарить" или пожадничаешь, следующий раз машину не предложат.

О заработках

Сейчас самые ходовые машины - до 5000 долларов. Все, что дороже, к сожалению, для большинства белорусов дорого. Основная масса "перекупов" работает в этом ценовом диапазоне. Поэтому в сказки, что "перекуп" зарабатывает на машине не меньше "косаря", не верьте. Шансы заработать 1000 на авто стоимостью 3000-5000 где-то 1 к 100.

Конечно, есть те, у кого этот бизнес поставлен на поток. Как правило, такие "перекупы", помимо всего прочего, занимаются срочным выкупом авто. Работают по 2-3 человека, имеют свои небольшие СТО со стапелем и покрасочной камерой, свой лафет или эвакуатор. Такие люди скупают авто на запчасти, чтобы потом использовать их как "донора" для будущих машин, покупают машинокомплекты. Крупные игроки могут себе позволить купить "донора" в Литве, разобрать его там и привезти запчасти в Беларусь. В таких случаях, возможно, и уместно говорить, что выходит с машины "косарь".

Большинство просто ищет запчасти в интернете, имеет скидки у "разборок" и магазинов. Тут ведь как? Сэкономил - значит, заработал.

В среднем на машинах по ценам до 5000 долларов заработки гораздо скромнее. Если выйдет "папиццот" - это очень даже хорошо! И то при условии, что ты по максимуму будешь все делать сам. Иначе и того не видать.

Планировал заработать 1000-1500 долларов - потерял 1200

Иногда получается заработать 600-700 долларов, но надо учитывать, что есть машины, на которых зарабатываешь 100-300, а на некоторых и вовсе уходишь в минус. Самый большой убыток от машины составил более 1000 долларов. Это был 2015 год, машину купил до обвала российского рубля. Знакомый "подсватал" очень хороший вариант: человек вылетел в кювет, получил страховку и продал машину. Планировал заработать на ней 1000-1500 долларов, но пока искал запчасти и ремонтировал, цены сильно упали. В итоге из очень выгодной покупка превратилась в самую убыточную. Итог - куча работы и минус 1200.

Самые выгодные варианты в интернете продаются за несколько минут. Увидишь выгодный автомобиль, а машина уже под задатком. Быстро кладут задаток на телефон и выезжают. Потом видишь через два дня, что эта же машина в другом городе продается, но на пару сотен дороже.

Одну аварийную машину "перекупы" перепродали два раза! Но такие варианты - большая редкость.

"Конфискаты" лучше обходить стороной

Но тем, кто ругает "перекупов", я советую посмотреть на то, как работают площадки по продаже конфискованных авто. Бывали случаи, когда люди отказывались принимать авто, купленное в "конфискате". Ребята поехали забирать машину с площадки, а когда стали загружать на эвакуатор - ужаснулись. Думали, что она проста битая в "морду", а там снизу живого места не было. В итоге от покупки отказались, но вернуть всю сумму не получилось, так как 10 процентов стоимости, внесенные при регистрации, в случае отказа от покупки теряются.

Также в "конфискате" много переделанных машин. Контрабандисты в них что-то переваривают, вырезают. Ты купишь машину с двойным дном или вырезанными лонжеронами и усилителями, а что потом с ней делать? При этом на сайте такие подробности почему-то не указывают, да и нормально посмотреть и протестировать машину нельзя.

Вопрос в цене и состоянии

В целом какого-либо ажиотажа на белорусском автомобильном рынке уже давно нет. Машины продаются достаточно вяло. Чтобы быстро продать машину, нужно предложить не только хорошее состояние, но и низкую цену. Даже по средней рыночной цене продать сложно, не говоря уже о чем-то большем, в каком бы состоянии авто ни было.