СМИ: Мадуро двинул войска к границам с Колумбией 30.01.2019, 9:56

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Фото: AP

Часть военной техники была поставлена Россией.

Вооруженные силы Венесуэлы начали передислокацию войск к границе с Колумбией. В сети появилось видео, сделанное местными жителями. Они зафиксировали движение армейской колонны армии Венесуэлы по направлению к границе. В составе колонны, в числе прочего, были замечены самоходные артиллерийские установки «Мста-С», полученные армией Венесуэлы из России, сообщает mk.ru.

Предположительно, артиллерийские части армии могут принять участие в больших общевойсковых учениях, которые пройдут по всей территории Венесуэлы 10 февраля. Как полагает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников, учения призваны продемонстрировать «единство армии и правителя врагам Боливарианской республики» - США, а также Колумбии и Бразилии.

Venezuela forces, including Russian made self-propelled howitzer 2S19 Msta-S, allegedly on the move towards Colombia border pic.twitter.com/GUAQMHCUwA — Already Happened (@M3t4_tr0n) 27 января 2019 г.

Военная техника российского производства составляет основную мощь армии Венесуэлы. По данным Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), большая часть российского вооружения была приобретена правительством Уго Чавеса в 2005-2011 годах. Помимо прочего, Боливарианская республика приобрела 48 самоходок «Мста-С».

Самоходная артиллерийская установка 2С19 «Мста-С» калибра 152-мм принята на вооружение Советской армии в 1989 году. Сегодня орудия такого типа состоят на вооружении ряда стран. Орудия данной модели применялись во время чеченских кампаний, во время войны в Южной Осетии, а также на востоке Украины.