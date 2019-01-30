Парламент Венесуэлы разрешил Гуайдо отправлять дипломатов в признавшие его президентом страны 1 30.01.2019, 8:15

Решение депутаты поддержали единогласно.

Депутаты парламента Венесуэлы разрешили объявившему себя временным президентом Хуану Гуайдо направлять дипломатов в те страны, которые признали его лидером, сообщает EFE.

Решение депутаты поддержали единогласно.

Речь идет об Аргентине, США, Канаде, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гондурасе, Панаме, Перу, а также - о группе Лимы, объединяющей 14 латиноамериканских государств.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

23 января Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.