Кубок федерации: Виктория Азаренко планирует сыграть против Германии 3 30.01.2019, 10:41

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Экс-первая ракетка мира хочет вернуться в сборную Беларуси.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выразила желание сыграть за сборную Беларуси в выездном матче Мировой группы против команды Германии, который пройдет 9-10 февраля в Брауншвейге, пишет "Прессбол".

Об этом спортсменка заявила, давая интервью после победы в первом круге на турнире в Санкт-Петербурге.

"Да, я планирую принять участие. Не знаю, поставят меня играть или нет. Очень рада, что у нас сейчас огромный... не то что резерв, но девочки так поднялись в рейтинге, показывали такие хорошие результаты с последнего раза, когда я играла в Кубке федерации. Поэтому буду очень рада снова находиться в команде", — сказала Азаренко.