В Праге появился ночной мэр
- 30.01.2019, 10:43
Ян Штерн будет отвечать за ночную жизнь чешской столицы.
Первым руководителем ночной Праги стал Ян Штерн. В дневное время он возглавляет культурный центр одного из районов столицы Чехии, который называется «Прага 1». Помогать ночному мэру будет новосозданная спецкомиссия по развитию ночной жизни, в которую вошли представители администрации и полиции, пишет «Вокруг света».
Основной задачей Штерна станет разработка концепции ночной жизни Праги, при которой останутся довольны и туристы, которые приносят немалый доход в казну города, и местные жители, в последнее время все чаще жалующиеся на шумных приезжих.
Также в обязанности ночного мэра и спецкомиссии входит улаживание конфликтов между гостями (и хозяевами) заведений и простыми пражанами.