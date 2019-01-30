В Праге появился ночной мэр 30.01.2019, 10:43

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Ян Штерн будет отвечать за ночную жизнь чешской столицы.

Первым руководителем ночной Праги стал Ян Штерн. В дневное время он возглавляет культурный центр одного из районов столицы Чехии, который называется «Прага 1». Помогать ночному мэру будет новосозданная спецкомиссия по развитию ночной жизни, в которую вошли представители администрации и полиции, пишет «Вокруг света».

Основной задачей Штерна станет разработка концепции ночной жизни Праги, при которой останутся довольны и туристы, которые приносят немалый доход в казну города, и местные жители, в последнее время все чаще жалующиеся на шумных приезжих.

Также в обязанности ночного мэра и спецкомиссии входит улаживание конфликтов между гостями (и хозяевами) заведений и простыми пражанами.