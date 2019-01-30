Синдзо Абэ: Курильские острова - суверенная часть территорий Японии

Синдзо Абэ: Курильские острова - суверенная часть территорий Японии3
- 30.01.2019, 10:50
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Премьер Японии назвал Курилы неотъемлемой частью страны.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Курильские острова являются суверенной территорией страны, передает РБК со ссылкой на японское агентство Kyodo.
«Это наши суверенные острова», — сказал он в ответ на вопрос о том, являются ли Курильские острова «неотъемлемой территорией Японии».
Ранее сообщалось, что 46% японцев выступили против подписания мирного договора с Россией до решения вопроса с островами, противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных. В то же время 10% респондентов не считают нужным требование о передаче Курильских островов.