Синдзо Абэ: Курильские острова - суверенная часть территорий Японии 3 30.01.2019, 10:50

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Синдзо Абэ

Фото: AP

Премьер Японии назвал Курилы неотъемлемой частью страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Курильские острова являются суверенной территорией страны, передает РБК со ссылкой на японское агентство Kyodo.

«Это наши суверенные острова», — сказал он в ответ на вопрос о том, являются ли Курильские острова «неотъемлемой территорией Японии».

Ранее сообщалось, что 46% японцев выступили против подписания мирного договора с Россией до решения вопроса с островами, противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных. В то же время 10% респондентов не считают нужным требование о передаче Курильских островов.