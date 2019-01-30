закрыть
30 января 2019, среда, 13:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Синдзо Абэ: Курильские острова - суверенная часть территорий Японии

3
  • 30.01.2019, 10:50
  • 1,790
Синдзо Абэ
Фото: AP

Премьер Японии назвал Курилы неотъемлемой частью страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Курильские острова являются суверенной территорией страны, передает РБК со ссылкой на японское агентство Kyodo.

«Это наши суверенные острова», — сказал он в ответ на вопрос о том, являются ли Курильские острова «неотъемлемой территорией Японии».

Ранее сообщалось, что 46% японцев выступили против подписания мирного договора с Россией до решения вопроса с островами, противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных. В то же время 10% респондентов не считают нужным требование о передаче Курильских островов.


популярное за неделю

Мнение

Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич
Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип