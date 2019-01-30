На рынке минской недвижимости произошел обвал 31 30.01.2019, 10:54

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Иллюстрационное фото

Неожиданное падение спроса началось в последнем квартале 2018 года.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, в течение 2018 года в Минске зарегистрировано 15839 сделок по купле-продаже квартир. Это на 3,2% меньше, чем было зарегистрировано в рекордном 2017 году (16349 сделок). Разница небольшая, но и ее могло не быть, если бы не произошло неожиданного падения рынка в последнем квартале 2018 года, пишет «Ежедневник».

Еще по итогам января-сентября 2018 год уверенно опережал 2017-й, претендуя на новый рекорд. Но потом произошло значительное падение спроса на рынке и ситуация кардинально изменилась.

Так уже в октябрь 2018 года просел в сравнении октябрем 2017 года сразу на 14%. В ноябре снижение еще больше усилилось и достигло уровня 23,3%, а декабрь 2018 года провалился аж на 32% в сравнении с декабрем 2017 года. Всего по итогам 4 квартала 2018 года спрос упал на 23,2% в сравнении с 4 кварталом 2017 года.

По одной из версий неожиданное снижение спроса на столичные квартиры было предопределено двумя основными факторами.

Самую главную роль здесь сыграли кредитные ресурсы, которые стали менее доступными для населения. В сентябре Нацбанк и правительство обратили внимание на слишком большую закредитованность населения, и уже в октябре некоторые банки ужесточили условия выдачи новых кредитов. Рынок сразу отреагировал снижением спроса. В ноябре о повышении ставок на жилищное кредитование объявил и «Беларусбанк», который затем и вовсе приостановил выдачу кредитов на покупку и строительство нового жилья. Ожидается, что кредитование возобновится уже 1 февраля, что должно оживить рынок, падающий уже четыре месяца к ряду.

Второй фактор - это удорожание квадратных метров столичной жилой недвижимости. Высокий спрос на квартиры в первой половине 2018 года привел к росту стоимости жилья в среднем на 10%, а после того, как цены подросли, дефицит кредитных ресурсов тут же отразился на спросе.

Как поведет себя рынок дальше, пока прогнозировать сложно. С одной стороны «Беларусбанк» намерен и дальше активно кредитовать население, но с другой, условия этого кредитования уже будут совсем не такими, как в 2018 году.

Впрочем, как говорят эксперты, выравнивание условий кредитования, цен и спроса - это нормальный процесс на рынке жилой недвижимости Минска, который вот уже несколько лет живет в сложно прогнозируемых условиях. То цены стремительно падали, то деньги неожиданно дешевели, то регионалы буквально на своих плечах поднимали рынок на невиданную ранее высоту. Теперь же все может устаканиться и пойти своим чередом.