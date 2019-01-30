Российского сенатора задержали прямо на заседании Совфеда 5 30.01.2019, 11:06

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Рауф Арашуков

Сенатора от Карачаево-Черкесии подозревают в целой серии преступлений.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний российского Совета Федерации. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

Уточняется, что верхняя палата российского парламента дала согласие на задержание 32-летнего Арашукова.

«Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», — сказал собеседник ТАСС.

По данным РБК, задержание было проведено во время выступления генпрокурора Юрия Чайки, в зале при этом находился руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как пишет Интеракс со ссылкой на источник, задержание связано с делом об убийстве.

«Лишили неприкосновенности и арестовали Арашукова, убийство в 2010 году», – сообщил собеседник агентства.

По данным ТАСС, перед задержанием пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.