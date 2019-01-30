Фотофакт: Турфирма разбросала сертификаты, которые были напечатаны до деноминации 1 30.01.2019, 11:15

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Теперь минчанин пробует выбить себе подарок с большим количеством нолей.

Речь идет о сотнях тысяч рублей — на такие деньги ни одна турфирма даже не предложит вариант отдыха. Слишком много денег. Но Александра это не останавливает. Он написал жалобы в МАРТ и получил ответ из Мингорисполкома, пишет onliner.by.

— На Новый год мне и моим соседям в почтовые ящики закинули кучу выигрышных сертификатов на 300 000 рублей, которые можно использовать в туркомпании, — рассказывает Александр. — Связался я с компанией, они говорят, только 30 рублей! Но в сертификате ясно написано — 300 000. После жалобы я получил отписку из исполкома, суть которой заключается в следующем: обманывать людей — это нормально.

Ситуация любопытная, хотя Александр опускает важный момент — «лишние» нолики были замазаны корректором, который читатель (или кто-то до него) стер. Следы маркера видны на фото.

Вот что по поводу ситуации рассказали в «Олинда Тур».

— Было такое дело. Мы уже отвечали и на жалобы, и на письма. Нам звонил мужчина с готовностью воспользоваться сертификатом на 300 тысяч рублей. Разговор был резкий, менеджер все объяснила.

Что же она объяснила? В общем, несколько лет назад, когда каждый из белорусов был миллионером, «Олинда тур» заказала в типографии пачку сертификатов на 300 и 500 тысяч. Их намеревались раздавать своим клиентам в качестве бонуса на будущие туры. Но случилась деноминация, и сертификаты положили в коробку.

В конце прошлого года о них вспомнили. Достали. Корректором замазали лишние нолики и раскидали по почтовым ящикам.

— Потом мы сами проверили — да, корректор легко снимался ногтем. Наверное, всем было любопытно, что же спрятано под белым слоем, — говорит менеджер турфирмы. — Это первый случай такой реакции на наши сертификаты.

— Куда можно уехать за 300 тысяч рублей?

— Куда угодно. Если честно, я самый дорогой тур на двоих видела за 50 тысяч рублей. Да и то только в подборке вариантов. Никогда мы такой не продавали. Пока что самое дорогое, что можем предложить, — 15—18 тысяч рублей на двоих. Это Азия.